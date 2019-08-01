Пермь: новости дня
17:07 | 15.08.2019
В рамках нацпроекта пермским предпринимателям помогут освоить интернет-экспорт
В рамках соглашения правительство Пермского края будет оказывать пермским производителям, заинтересованным в организации экспорта по каналам электронной коммерции, все меры государственной поддержки.
Как пояснили в региональном минэкономразвития, ведение бизнеса с использованием каналов электронной коммерции позволит предпринимателям начать освоение новых экспортных рынков с наименьшими затратами: предлагать товар широкой аудитории или, наоборот, использовать узкопрофильные площадки, сокращать издержки на содержание складов — товары можно отправлять из любой точки мира.
Чтобы выбрать оптимальную торговую площадку для продвижения своей продукции, представители компаний должны заполнить анкету и отправить ее на электронную почту специалиста регионального минэкономразвития: pvantropova@economy.permkrai.ru. После анализа данных заявитель получит оценку (в баллах) собственных экспортных возможностей применительно к той или иной электронной торговой площадке. Оценка от 7 баллов и выше позволяет производителю размещаться на сервисах Alibaba, Europages, Sap Ariba, от 20 баллов – на Amazon и eBay. Набрав свыше 42 баллов, потенциальный экспортер сможет размещаться на внутрикитайских маркетплейсах, получив возможность выйти на внутренний рынок Китая.
«Для субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае запущена программа полного субсидирования участия в продвижении по каналам электронной коммерции. На эти цели в бюджете регионального Центра поддержки экспорта заложено 6,7 млн рублей. Эти средства планируется направить на рекламное продвижение компаний на маркетплейсах – подготовку продукта, его упаковку и дальнейшее продвижение по торговым каналам. При этом как малый, так и крупный бизнес смогут получить консультационное и методологическое сопровождение, включая бесплатную помощь в выборе площадки, сервисного партнера, консультации по продвижению. Регистрация на площадке и продвижение по каналам электронной торговли осуществляется за счет собственных средств предприятия», - поясняют в региональном минэкономразвития.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта России до 250 млрд долларов к 2024 году. Губернатор Пермского края Максим Решетников курирует работу по координации позиции субъектов России, направленных на реализацию национальных проектов в сегменте «экономика», в том числе нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Согласно требованиям нацпроекта, Пермский край должен достичь объемов экспорта услуг в размере 400 млн долларов и увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса до 29 млн долларов.
По данным Пермской таможни, в 2018 году количество экспортеров региона составило 749 компаний (в это число не входят компании Пермского края, прошедшие таможенное оформление в других регионах). Запрашиваемая сумма кредитования по заявкам компаний Прикамья, участвующих в Корпоративных программах повышения конкурентоспособности, в данный момент составляет 1,1 млрд долларов. Предполагается, что прирост экспорта в 2024 году в регионе составит 1,4 млрд долларов.
Рынок интернет-торговли динамично развивается и непрерывно растет. За последнее время мировой рынок интернет-торговли увеличился в четыре раза с 839,8 млрд долларов в 2017 году до 3,5 трлн долларов (прогнозное значение) в 2019 году. В России по итогам 2018 года суммарный объем рынка интернет-торговли составил 30,4 млрд долларов. Согласно статистике, средняя посещаемость электронных площадок составляет 4 млрд пользователей в месяц.
© «Вечерние ведомости»
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