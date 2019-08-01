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16:58 | 15.08.2019

Эксперт из пермской НКО пройдет обучение в Оксфорде при поддержке Фонда Потанина

Бизнес-школа им. Саида Оксфордского университета и Фонд Потанина объявили имена пяти руководителей российских НКО, которые пройдут обучение по программе «Социальные финансы» с 4 по 8 ноября 2019 года. Среди победителей – Мария Оборина, старший эксперт-исследователь пермского Общественного фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр «ГРАНИ»).

Другими победителями стали:

• Бабина Екатерина, руководитель направления по работе с ключевыми благотворителями Межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни – SOS», Москва

• Басенко Анастасия, заместитель руководителя Автономной некоммерческой организации социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской области», Иваново

• Зайцева Наталья, руководитель Центра устойчивого развития бизнеса Московской школы управления СКОЛКОВО, Москва

• Свердлин Григорий, директор Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Ночлежка», Санкт-Петербург

В 2019 году Оксфордский университет и Фонд Потанина проводят совместный конкурс уже в третий раз. Всего было подано 40 заявок, что подтверждает интерес к программе и востребованность в России знаний о социальных финансах. Заявки в этом году поступали от некоммерческих организаций регионального, федерального и международного уровня.

В фокусе программы знакомство участников с различными моделями финансирования некоммерческих организаций и обмен опытом с международным сообществом профессионалов – руководителями профильных организаций из разных стран. В процессе обучения слушатели приобретут уникальные компетенции, которые будут способствовать развитию филантропии в России.

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда: «Мы видим востребованность актуальных механизмов финансирования некоммерческих организаций в России – все чаще в практику третьего сектора входят венчурная благотворительность и социальное инвестирование. Среди самых разных российских НКО продолжает развиваться тема эндаументов. Программа «Социальные финансы» знакомит с этими и другими инструментами обеспечения финансовой устойчивости. Многие выпускники двух предыдущих наборов уже адаптируют и масштабируют полученные знания в России. В этом году участникам программы вновь предстоит обсудить пути решения глобальных вызовов с лидерами социальной сферы и сделать свой вклад в развитие некоммерческого сектора по возвращении домой».

Алекс Николс, проректор программы «Социальные финансы» Оксфордского университета, профессор социального предпринимательства в Бизнес-школе им.

Саида: «Мы рады приветствовать третий набор участников из России. Слушателями предыдущих курсов стали сотрудники самых разных по масштабу, сфере деятельности и регионам присутствия организаций, в том числе из Алтайского государственного университета, Центра развития некоммерческих организаций и Фонда «Навстречу переменам». С нетерпением будем ждать новостей об их профессиональных достижениях».

Гейл Петерсон, программный директор курса «Социальные финансы»: «Программа «Социальные финансы» позволяет слушателям учиться у преподавателей университета, пионеров индустрии и коллег из международного профессионального сообщества, а также найти прорывные подходы к решению социально значимых задач, в том числе наиболее масштабных, вплоть до формулирования целей устойчивого развития ООН. По завершении обучения участники программы будут владеть навыками по привлечению финансирования – будь то гранты, венчурная филантропия или социальные инвестиции, и иметь готовую финансовую стратегию развития своей организации. Мы признательны Фонду Потанина за поддержку профессионалов НКО из России и за предоставленную им возможность рассказать о своем опыте».

В этом году в число приглашенных преподавателей программы вошли Филис Констанца, генеральный директор UBS Optimus Foundation; Брюс Лаури, генеральный директор Ivey Foundation; Элен Дорси, исполнительный директор Wallace Global Fund; Наина Батра, генеральный директор AVPN.

© «Вечерние ведомости»

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