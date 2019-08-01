В пермском парке Горького состоится акция по приему донорской крови

18:31 | 14.08.2019

В центральном парке развлечений имени М. Горького 24 августа пройдет акция «Суббота донора». Врачи Пермской краевой станции переливания крови будут принимать донорскую кровь в мобильном комплексе службы крови около ротонды.



Мероприятие состоится в рамках Дня здоровья, ежегодно организуемого Службой крови и городским Центром медицинской профилактики. В этот день в парке пройдут спортивные мастер-классы, показательные выступления спортивных и танцевальных школ, игры с розыгрышем подарков.



Сдать кровь можно будет в мобильном комплексе около ротонды с 09:00 до 13:00. Развлекательные мероприятия и интерактивные площадки будут работать с 11:00 до 16:00. Врачи напоминают: донорам необходимо позавтракать с соблюдением диеты (каша на воде без масла, сладкий чай, печенье), взять оригинал паспорта с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев.



Донорам, сдавшим 450 мл крови, бесплатно определят группу крови и резус-фактор, оценят уровень гемоглобина, проведут анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, а также выплатят компенсацию питания в размере 653 рублей и выдадут справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка.



Как отмечают специалисты Пермской краевой станции переливания крови, всего за шесть месяцев 2019 года жители нашего региона сдали около 13 тыс. л крови.



Донорская кровь и ее компоненты помогают ежегодно спасать миллионы жизней. Автомобильные аварии, несчастные случаи, кровотечения, связанные с беременностью и родами, – эти и многие другие ситуации требуют переливания крови в течение первых 24 часов лечения. И наличие достаточного запаса донорской крови является одним из решающих факторов сохранения жизни и здоровья.

© «Вечерние ведомости»