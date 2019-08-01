Пермь: новости дня
18:14 | 14.08.2019
В Перми ремонтируют остановочные комплексы
Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, в ближайшее время на территории района запланирован ремонт остановочных площадок на конечной остановке микрорайона Голый Мыс, остановке «НПО «Биомед» (из города)», «Муниципальный Дворец культуры». Подрядная организация уже приступила к обустройству остановочной площадки «НПО «Биомед». В настоящее время производятся работы по замене профильного листа.
Всего в этом году запланирован ремонт 101 остановочного павильона на территории района. Планируется отремонтировать лавочки, фриз-вывески, покрасить и заменить сломанные конструкции.
Обновление коснется остановочных павильонов не только на центральных улицах, таких, как Куйбышева, Белинского, Комсомольский проспект, Героев Хасана, Сибирская, но и в отдаленных микрорайонах – Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова.
Ремонт остановок планируется выполнить до конца сентября.
© «Вечерние ведомости»
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