В Перми ремонтируют остановочные комплексы

18:14 | 14.08.2019

В Свердловском районе Перми начался ремонт остановочных комплексов. Предстоит привести в надлежащий вид 101 остановку. Благоустройство завершится к концу сентября.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, в ближайшее время на территории района запланирован ремонт остановочных площадок на конечной остановке микрорайона Голый Мыс, остановке «НПО «Биомед» (из города)», «Муниципальный Дворец культуры». Подрядная организация уже приступила к обустройству остановочной площадки «НПО «Биомед». В настоящее время производятся работы по замене профильного листа.



Всего в этом году запланирован ремонт 101 остановочного павильона на территории района. Планируется отремонтировать лавочки, фриз-вывески, покрасить и заменить сломанные конструкции.



Обновление коснется остановочных павильонов не только на центральных улицах, таких, как Куйбышева, Белинского, Комсомольский проспект, Героев Хасана, Сибирская, но и в отдаленных микрорайонах – Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова.



Ремонт остановок планируется выполнить до конца сентября.

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