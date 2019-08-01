Пермский международный марафон будут вести Дмитрий Губерниев и Александр Загорский

17:58 | 14.08.2019

7 и 8 сентября пройдет грандиозное спортивное событие этой осени – Пермский международный марафон.



Комментаторами, как и предыдущие годы, будут российский телеведущий Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Вадим Злобин. Вести фестиваль боевых искусств и главные бои вечера в рамках открытия марафона будет известный ринг-анонсер Александр Загорский. Об этом на заседании правительства Пермского края доложила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



В связи с большим количеством желающих принято решение увеличить количество слотов на дистанции 5 км. Отметим, что в этом году эта дистанция появилась впервые и стала популярна среди спортсменов и любителей здорового образа жизни.



На текущий момент регистрацию прошли 7,6 тысячи человек. В забеге на

10 км примут участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



Регистрация продолжается на сайте Пермского международного марафона https://permmarathon.ru/.

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