Пермь: новости дня
17:50 | 14.08.2019
На осенний молодежный форум «Пермский период» зарегистрировались уже 400 человек
Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, в этом году осенняя сессия Молодежного форума состоится уже в третий раз. «Ожидаем, что участниками форума станут более двух тысяч человек. Агентство по туризму и молодежной политике активно работает, и программа форума сформирована именно на основе запросов и предложений молодежи», - отметил глава Прикамья.
По словам и.о. руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Прикамья Юлии Баландиной, на данный момент зарегистрировались порядка 400 человек. Регистрация на форум открыта c 1 августа, о том, как подать заявку на участие, можно узнать по ссылке: http://atm.permkrai.ru/about/news/3317/.
Основная тема Молодежного форума в этом году звучит как «Нужные люди» и отражает активное участие молодежи в развитии региона. Для гостей пройдут лекции и дискуссии, на которых они, в частности, смогут узнать, какие глобальные вызовы стоят перед современным человечеством и какие есть пути их преодоления. Кроме того, участники форума смогут отработать практические навыки в деловых и интерактивных играх, хакатонах. Также в рамках форума на Заводе Шпагина пройдет специальная практик-сессия, на которой участники смогут обсудить и решить актуальные задачи в сфере молодежной политики.
В качестве спикеров на осенней сессии выступят представители молодежных организаций, руководители исполнительных органов государственной власти в сфере молодежной политики не только из Перми, но и федерального уровня. В частности, с участниками форума своим опытом поделятся руководитель пермского сетевого IT-университета Полина Суханова, руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, эксперт Федерального агентства по делам молодежи Елена Малкова, эксперт Агентства стратегических инициатив и Школы Сколково Сергей Гиль и др. «Спикеры в разных форматах общения готовы рассказать как о возможности реализации социальных или научных проектов, так и о том, как сформировать собственную стратегию дальнейшего развития и профессионального роста», - отметила Юлия Баландина.
Подробнее с программой Молодежного форума можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/event152194830.
Кроме того, в этом году деловую программу Молодежного форума, направленного на вовлечение молодежи в развитие края, дополнит творческая программа фестиваля «Место Силы Пермь», который разработан администрацией города Перми. В цеху №5 Завода Шпагина и на прилегающей к нему территории он объединит 11 тематических площадок, направленных на представление результатов деятельности молодежи в музыкальной, театральной, спортивной, танцевальной, медийной, модной, выставочной и интеллектуальной сферах. В рамках работы фестиваля запланированы иммерсивные спектакли, мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, саунд-дизайну, а также онлайн выставка «Я здесь» и Foodsnow. Программа работы и формат площадок построены таким образом, что молодые люди могут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками. Гвоздем фестиваля в этом году станет выступление группы «2Маши». Дуэт начнет выступать в 20:00 по пермскому времени.
© «Вечерние ведомости»
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