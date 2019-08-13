К 2020 году новые лифты будут установлены в 377 домах Прикамья

12:25 | 14.08.2019

ООО «Первая лифтовая компания» (ПЛК), подрядчик Фонда капитального ремонта Пермского края, завершило строительно-монтажные работы по замене 65 лифтов в 19 многоквартирных домах Перми, где проживает порядка 3,7 тыс. человек. За год, согласно договору с фондом, подрядчик должен заменить 298 лифтов в 105 многоквартирных домах Пермского края. Договор с исполнителем заключен в феврале 2019 года.



«Замена лифтов, выработавших свой ресурс, – это прежде всего вопрос безопасности жителей Прикамья. Сейчас фонд получил возможность проводить замену устаревшего лифтового оборудования в первоочередном порядке. Если лифты в доме отслужили положенный срок в 25 лет либо признаны непригодными к эксплуатации, собственники могут направить в фонд паспорта лифтов и акты освидетельствования. Мы примем меры для включения таких подъемников в планы по замене», – пояснил генеральный директор Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов.



Всего с 2017 по 2020 год фонд планирует заменить 989 лифтов в 377 многоквартирных домах Прикамья. Помимо договоренностей с ПЛК, два договора на установку лифтового оборудования заключены с Щербинским лифтостроительным заводом, который заменит 197 лифтов в 76 многоквартирных домах Пермского края.



После завершения строительно-монтажных работ лифтовое оборудование должен обследовать и принять сотрудник Ростехнадзора. Пользоваться лифтом жители дома смогут сразу же после оформления допуска от надзорного ведомства.



Замена лифтов ведется Фондом капремонта Пермского края в рамках региональной программы капремонта домов, утвержденной на 2014-2044 годы. На сегодняшний день усилиями фонда уже заменено 487 лифтов в 190 многоквартирных домах. Работы выполнены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.

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