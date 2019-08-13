Пермь: новости дня
12:25 | 14.08.2019
К 2020 году новые лифты будут установлены в 377 домах Прикамья
«Замена лифтов, выработавших свой ресурс, – это прежде всего вопрос безопасности жителей Прикамья. Сейчас фонд получил возможность проводить замену устаревшего лифтового оборудования в первоочередном порядке. Если лифты в доме отслужили положенный срок в 25 лет либо признаны непригодными к эксплуатации, собственники могут направить в фонд паспорта лифтов и акты освидетельствования. Мы примем меры для включения таких подъемников в планы по замене», – пояснил генеральный директор Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов.
Всего с 2017 по 2020 год фонд планирует заменить 989 лифтов в 377 многоквартирных домах Прикамья. Помимо договоренностей с ПЛК, два договора на установку лифтового оборудования заключены с Щербинским лифтостроительным заводом, который заменит 197 лифтов в 76 многоквартирных домах Пермского края.
После завершения строительно-монтажных работ лифтовое оборудование должен обследовать и принять сотрудник Ростехнадзора. Пользоваться лифтом жители дома смогут сразу же после оформления допуска от надзорного ведомства.
Замена лифтов ведется Фондом капремонта Пермского края в рамках региональной программы капремонта домов, утвержденной на 2014-2044 годы. На сегодняшний день усилиями фонда уже заменено 487 лифтов в 190 многоквартирных домах. Работы выполнены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.
© «Вечерние ведомости»
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