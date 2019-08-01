Пермь: новости дня
18:49 | 13.08.2019
В Перми застройщик за свой счет реконструирует детский сад и передаст его городу
Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, в рамках соглашения застройщик реконструирует и передаст в муниципальную собственность здание детского сада по улице Братской, 10. Вместимость дошкольного учреждения составит не менее 235 мест в смену. Таким образом застройщик планирует компенсировать потребность в увеличении числа мест в детских садах при строительстве своих новых жилых домов.
В настоящее время на земельном участке по улице Братской, 10 расположено здание бывшего детского сада, которое не отвечает требованиям по безопасности и эксплуатации дошкольных образовательных учреждений. По соглашению застройщик проведет реконструкцию и ремонт здания, обеспечит его необходимым оборудованием и передаст на баланс города не позднее конца июня 2021 года.
- Сегодня на этом месте находится полуразрушенное здание детсада, которое более 20 лет не эксплуатировалось по назначению. Мы восстановим сети, полностью реконструируем здание, оснастим необходимым оборудованием, мебелью, организуем площадки для прогулок детей. Полностью готовый к эксплуатации объект передадим городу. Для нас принципиально как можно раньше приступить к работе на этих объектах, поскольку источником финансирования строительства детского сада на улице Братской, 10 может быть только прибыль, которую мы планируем заработать от продажи квартир в указанных объектах. Объем затрат на строительство детсада составит 200 млн рублей, - пояснил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин.
В администрации Перми отмечают, что это уже четвертое за последние два года соглашение с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС» и ООО «Орсо групп». Сегодня норму об обеспечении объектами социальной инфраструктуры за счет средств застройщика при строительстве новых жилых домов предлагается законодательно закрепить в Правилах землепользования и застройки Перми. Проект изменений широко обсуждается с представителями строительного сообщества и депутатского корпуса.
- Ситуация с обеспеченностью школами и детскими садами в городе остается острой. В рамках нацпроекта «Демография» мы получаем серьезное софинансирование из краевого и федерального бюджетов. За последние два года наработан положительный опыт по взаимодействию с застройщиками в вопросах возведения и передачи городу социальных объектов. Некоторые застройщики сами обращаются к нам и предлагают проекты по благоустройству, строительству школ и детских садов. Они понимают: сегодня мало построить просто жилье, необходимо создать целостную комфортную городскую среду и наполнить ее социально-культурными функциями. Поэтому были заключены подобные соглашения. В Правилах землепользования и застройки предлагается закрепить данную норму документально и сделать ее соблюдение обязательной для всех. При этом важно соотносить изменения в Правила землепользования и застройки с программой комплексного развития социальных объектов, чтобы получить гармоничное развитие микрорайонов и строительство социальной инфраструктуры там, где это требуется. Жители города уже выразили поддержку проекта в рамках публичных слушаний, - прокомментировал глава города Дмитрий Самойлов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:40 | 13.08.2019
В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
18:35 | 13.08.2019
Пермские дошкольники смогут изучать космос
17:59 | 13.08.2019
В Екатеринбурге архитекторы представили проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле
17:46 | 13.08.2019
В Первоуральске – новый прокурор
17:45 | 13.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов
17:31 | 13.08.2019
В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа
16:26 | 13.08.2019
Владимир Путин назначил судей в Свердловской области
15:54 | 13.08.2019
В Екатеринбурге перекрыли проспект Космонавтов из-за строительства трамвайной ветки
15:34 | 13.08.2019
На Среднем Урале овчарка напала на детей и искусала им лица
15:00 | 13.08.2019
Вместо автомобиля – впечатления: организаторы изменили главный приз конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»
14:51 | 13.08.2019
Помощники депутатов – бойцы видимого фронта
14:30 | 13.08.2019
Екатеринбургские казаки хотят создать зоополицию
14:01 | 13.08.2019
В Зеленой роще начали пилить деревья
13:38 | 13.08.2019
Депутат Госдумы поздравил коркинских строителей
13:36 | 13.08.2019
В Свердловской области в ДТП погиб водитель, которого ранее лишили прав
13:31 | 13.08.2019
В Прикамье начали искать инвестора для строительства нового отеля
13:26 | 13.08.2019
В Перми собственники, проводящие энергоэффективный капремонт, теперь могут получить компенсацию
13:06 | 13.08.2019
Самый молодой город Челябинской области отметил день рождения
13:03 | 13.08.2019
Возможна потеря памяти: в Кировограде пропала женщина
12:50 | 13.08.2019
В Перми отметят Курбан-байрам
12:41 | 13.08.2019
В краевом центре пройдет фестиваль для молодежи «Место Силы Пермь»
12:36 | 13.08.2019
В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы
12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона
12:12 | 13.08.2019
В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения
12:01 | 13.08.2019
Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге
11:30 | 13.08.2019
Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
11:20 | 13.08.2019
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе
11:00 | 13.08.2019
Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге городов России блогера Варламова
10:31 | 13.08.2019
В Екатеринбурге произошла еще одна коммунальная авария