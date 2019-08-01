Пермь: новости дня
18:40 | 13.08.2019
В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
На реализацию этого направления нацпроекта в Прикамье в текущем году направят почти 68 млн рублей. При этом 500 предпенсионеров пройдут курсы по инициативе работодателя. Срок обучения – три месяца, стоимость курсов составляет от 11 до 68 тыс. рублей на человека. Работодателю, обучившему своих сотрудников, денежные средства будут возвращены в полном объеме.
Спрос на подобные услуги в Пермском крае есть: в Центр занятости населения Пермского края (ЦЗН) уже поступило 1935 заявок на обучение граждан старше 55 лет, в том числе 478 – от работодателей. Приступили к обучению 218 человек.
О необходимости содействия профессиональной занятости старшего поколения ранее заявлял губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы региона, активное долголетие предполагает привлечение старшего поколения к наставничеству, обучению и переобучению. Людей старше 55 лет важно обучать уже не только компьютерной грамотности, но и цифровым технологиям.
С этого года контракты на обучение заключает как ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости», так и ГКУ «Центр занятости населения Пермского края». Оба оператора управляются Агентством по занятости населения Пермского края. По информации министерства социального развития Пермского края, переобучение предпенсионеров будет происходить во всех территориальных управлениях агентства, которые представят конкретные заявки. Основной поток заявок ожидается осенью, после завершения дачного сезона.
Начальник отдела трудоустройства, профессионального обучения и развития кадрового потенциала управления в сфере занятости министерства социального развития Пермского края Регина Желнина отмечает, что совместно с Пенсионным фондом России министерство работает адресно практически с каждым гражданином предпенсионного возраста, проживающим в регионе: «Направлены адресные письма 64 работодателям Пермского края с предложением принять участие в проекте. Общая численность предпенсионеров на этих предприятиях составляет более 15 тыс. человек. Для организации работы ЦЗН Пермского края ежемесячно проводит заседания межведомственной комиссии по отбору работодателей, готовых обучать граждан предпенсионного возраста, и распределению лимитов финансирования на предоставление субсидии».
За последние пять лет численность пожилых граждан в Пермском крае выросла на 50 тыс. человек. Ежегодный прирост составляет 1,5%. Так, сегодня в регионе проживает 2634 тыс. человек, из которых 650 тыс., то есть каждый четвертый житель, это люди преклонного возраста.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:40 | 13.08.2019
В Пермском крае за год переобучат более 3 тысяч предпенсионеров
18:35 | 13.08.2019
Пермские дошкольники смогут изучать космос
17:59 | 13.08.2019
В Екатеринбурге архитекторы представили проект храма святой Екатерины в футуристическом стиле
17:46 | 13.08.2019
В Первоуральске – новый прокурор
17:45 | 13.08.2019
В Перми состоялись публичные слушания по строительству благотворительного общественного и религиозного объектов
17:31 | 13.08.2019
В центре Екатеринбурга несколько домов останутся без газа
16:26 | 13.08.2019
Владимир Путин назначил судей в Свердловской области
15:54 | 13.08.2019
В Екатеринбурге перекрыли проспект Космонавтов из-за строительства трамвайной ветки
15:34 | 13.08.2019
На Среднем Урале овчарка напала на детей и искусала им лица
15:00 | 13.08.2019
Вместо автомобиля – впечатления: организаторы изменили главный приз конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»
14:51 | 13.08.2019
Помощники депутатов – бойцы видимого фронта
14:30 | 13.08.2019
Екатеринбургские казаки хотят создать зоополицию
14:01 | 13.08.2019
В Зеленой роще начали пилить деревья
13:38 | 13.08.2019
Депутат Госдумы поздравил коркинских строителей
13:36 | 13.08.2019
В Свердловской области в ДТП погиб водитель, которого ранее лишили прав
13:31 | 13.08.2019
В Прикамье начали искать инвестора для строительства нового отеля
13:26 | 13.08.2019
В Перми собственники, проводящие энергоэффективный капремонт, теперь могут получить компенсацию
13:06 | 13.08.2019
Самый молодой город Челябинской области отметил день рождения
13:03 | 13.08.2019
Возможна потеря памяти: в Кировограде пропала женщина
12:50 | 13.08.2019
В Перми отметят Курбан-байрам
12:41 | 13.08.2019
В краевом центре пройдет фестиваль для молодежи «Место Силы Пермь»
12:36 | 13.08.2019
В Нижнем Тагиле из-за ремонта перекрывают улицы
12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона
12:12 | 13.08.2019
В департаменте образования Перми открылась горячая линия по вопросам приема в учебные заведения
12:01 | 13.08.2019
Губернатор Куйвашев представил главе Минприроды Кобылкину проект второй ветки метро в Екатеринбурге
11:30 | 13.08.2019
Два европейских архитектора разработают ландшафтный проект сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
11:20 | 13.08.2019
Минприроды начало масштабные проверки в отношении бизнесменов на Таватуе
11:00 | 13.08.2019
Екатеринбург занял первое место в личном рейтинге городов России блогера Варламова
10:31 | 13.08.2019
В Екатеринбурге произошла еще одна коммунальная авария