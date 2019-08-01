Пермь: новости дня
18:35 | 13.08.2019
Пермские дошкольники смогут изучать космос
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, под собственным брендом детский сад продолжит сотрудничество с инженерной школой и научно-производственным объединением «Искра». В прошлом учебном году здесь открылись обсерватории «Краски звездного неба», «Космический технопарк», «Мультипликационная вселенная», «В гости к звездам». Каждый месяц для дошколят и их родителей проходит единый день космоса. Кроме этого, педагогическим коллективом разработан широкий спектр дополнительных образовательных услуг, нацеленных на формирование у дошкольников инженерно-космического мышления. Специфику детского сада отражает предметная среда, а также оформление групп и вестибюлей учреждения.
В департаменте образования отмечают, что поиск уникальности является одним из трендов пермского образования. Тенденция нахождения своей специфики отмечается во многих садах, до этапа переименования доходят не все, поскольку важно не только найти и определить приоритетное направление, но и доработать образовательную программу, найти и внедрить новые технологии работы с детьми, создать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду, обеспечить сотрудничество с социальными партнерами.
Сейчас в Перми функционирует порядка 15 «брендовых» дошкольных учреждений: «Компас», «Эврика», «ЭКОСАД», «АртГрад», «ЛЕГОПОЛИС», «Конструктор успеха» и другие.
© «Вечерние ведомости»
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