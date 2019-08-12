Пермь: новости дня
12:22 | 13.08.2019
Участникам всероссийских соревнований по параспорту от Пермского края вручили коляски для парабадминтона
В спортивном событии участвовали спортсмены от 18 до 65 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Они состязались в беге, прыжках в длину, прыжках с места, толкании ядра, гонках на колясках и в легкоатлетической эстафете.
На торжественной церемонии открытия легкоатлетического этапа присутствовали министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь Паниных. Почетным гостем спортивного праздника стал олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов.
На открытии Евгений Хузин от лица краевых властей вручил коляски для парабадминтона Oracing участникам всероссийских соревнований по параспорту Наталье Маликовой и Владимиру Скирде. Кресла-коляски для спортсменов были приобретены по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. «Для того чтобы побеждать, нужно не только упорно тренироваться, обладать сильным внутренним стержнем, но и иметь хорошее спортивное снаряжение», – отметил Евгений Хузин.
Большинство состязавшихся спортсменов – постоянные участники парафестиваля. Среди них есть как любители, так и те, кто занимается параспортом профессионально. «Парафестиваль помогает приобщить к спорту людей, дает возможность соревноваться на равных условиях», – признались участники фестиваля Регина Борисова и Александр Трубицын.
В паралимпийскую сборную России входит порядка 50 уроженцев Пермского края. Краевой парафестиваль выявляет талантливых спортсменов и помогает им развить спортивные таланты.
Пятый этап парафестиваля состоится 21 сентября, шестой запланирован на 26 октября. Закрытие IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля и чемпионат Пермского края по лыжным гонкам среди инвалидов состоятся 7 декабря.
Соревнования организованы в рамках проекта-победителя «От стартов фестивальных – к паралимпийским стартам!» конкурса социальных и гражданских инициатив администрации губернатора Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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