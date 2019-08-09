Более 600 пермяков получат бесплатное IT-образование

18:35 | 12.08.2019

Сетевой IT-университет сформировал программу образовательных курсов на осенний семестр. В ее разработке участвовали Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), НИУ «Высшая школа экономики», Пермский техникум промышленных и информационных технологий (ПТПиТ), Пермский химико-технологический техникум (ПХТТ) и 20 пермских IT-компаний.



Как пояснили в региональном министерстве информационного развития и связи, в программе весеннего семестра были только демо-школы, которые предполагали развитие навыков в сфере IT за 24 часа. В осеннем семестре появились обучающие программы, рассчитанные на 72 часа. По их итогам будет выдаваться удостоверение государственного образца о повышении квалификации.



В осенний семестр включены курсы для студентов и специалистов с разным уровнем подготовки: junior, middle и senior. Так, будут курсы по развитию общих навыков: пермяки без технического образования смогут начать изучать языки программирования C/С++, Java и Python. Как отметили в сетевом IT-университете, курсы по общим навыкам необходимы для привлечения новых людей в сферу IT.



«При разработке программы осеннего семестра мы учитывали одновременно запросы от работодателей и самые сильные компетенции пермских вузов. Часто компании выделяли не просто навыки, а говорили о высокой потребности в специалистах конкретного профиля: руководителях проектов, специалистах тестирования, аналитиках, архитекторах. Поэтому у нас появились соответствующие траектории обучения», – рассказала Полина Суханова, руководитель сетевого IT-университета.



Наряду с общими пермяки смогут пройти курсы по следующим траекториям: «Телеком», «Интернет вещей», «Большие данные», «Аналитика», «Искусственный интеллект», «Повышение цифровой грамотности учителя», «Информационная безопасность» и «Цифровое производство».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал высокий потенциал региона в IT-сфере, подчеркивая, что для развития необходимых компетенций важно не только повышать уровень образования и квалификации айтишников, но и предоставлять возможность развития IT-компетенций жителям региона.



Обучение на курсах для жителей Пермского края бесплатное, однако для поступления на них необходимо пройти входное тестирование, которое подтвердит наличие необходимых знаний.



Напомним, Пермский сетевой IT-университет начал работу в 2019 году. Сегодня это один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры. Это приоритетный проект Пермского края, который реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования. В проекте уже участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ», ПТПиТ и ПХТТ. В весеннем семестре IT-университет провел шесть демо-школ и шесть обучающих мероприятий, на участие в которых подали заявки почти 1500 человек. В итоге из 80 человек, прошедших обучение, 20 были приглашены на стажировку, и в настоящее время часть из них являются сотрудниками IT-компаний.

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