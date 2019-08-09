В Перми завершили благоустройство дворов по нацпроекту для более чем 24 тысяч жителей

18:29 | 12.08.2019

В 55 домах Перми отремонтировали дворы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в этих домах проживает порядка 24,4 тыс. человек. На завершающей стадии находится еще 46 домов.



По количеству отремонтированных придомовых территорий лидирует Свердловский район: там приведены в надлежащее состояние и уже готовы к приемке 34 двора. В Орджоникидзевском районе работы завершены на всех объектах – отремонтировано 12 придомовых территорий, объединяющих 20 многоквартирных домов. В Мотовилихинском районе благоустроено 9 дворов.



В Индустриальном районе отремонтированы придомовые территории по улицам Космонавта Леонова (дома № 40, 44), Мира (дом № 29), Норильской (дом № 13) и на проспекте Декабристов, 25. В этих дворах заасфальтированы тротуары, проезды и оборудованы парковки для автомобилей.



Отметим, всего к концу 2019 года в Перми в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 114 дворов, прилегающих к 207 многоквартирным домам. В целом же по Пермскому краю запланировано благоустроить порядка 600 объектов, в том числе 460 дворов и 130 общественных территорий.



Ранее при обсуждении реализации программы в 2019 году губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что на благоустройство планируется направить свыше 1,3 млрд рублей – на треть больше по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что по поручению президента РФ было увеличено финансирование проекта и Пермский край получил больше средств из федерального бюджета. Со своей стороны краевое правительство ни на рубль не снизило собственного финансирования.



Напомним, программа по формированию комфортной городской среды начала действовать в Прикамье еще в 2017 году, а в 2019-м получила статус национального проекта.



Как отмечает администрация города Перми, во дворах ремонтируются проезды, тротуары, строятся парковочные места, устанавливаются урны и скамейки, оборудуется освещение, в некоторых дворах строятся детские площадки и зоны для выгула собак. Что нужно отремонтировать на придомовой территории, определяют сами собственники и утверждают этот перечень на общих собраниях.



Напомним, о ходе ремонта дворов жители могут узнать на портале «Управляем вместе»: в разделе «Дворы» по каждому объекту представлен дизайн-проект, фотографии до благоустройства и перечень ремонтных работ.



Благоустройство дворов в городе планируется завершить в начале сентября. Подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение трех лет. А это значит, что, если в процессе эксплуатации возникнут дефекты, подрядчик будет исправлять их за свой счет.



Ремонт придомовых территорий продолжится и в следующем году. Так что у горожан есть возможность заявиться на облагораживание своей придомовой территории по разным программам, в числе которых федеральный проект «Формирование современной городской среды» и муниципальные программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми».

© «Вечерние ведомости»