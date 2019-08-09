Пермь: новости дня
18:25 | 12.08.2019
Пермяков приглашают на ультра-трейл «Обгоняя ветер. Лето-2019»
Организаторы обещают бегунам интересную трассу в поле, лесные тропы, пересеченную местность с набором высоты более 200 метров, а также пару ручьев. Кроме забега на основные дистанции в 25 и 50 км, в программе предусмотрены массовые забеги на 12 км, 3 км и детские забеги на 1 км и 500 метров.
«Обгоняя ветер» – это серия летних и зимних трейловых забегов, которые собирают более 450 участников. 18 августа состоится уже пятый забег данной серии.
- Бег объединяет самых разных людей, и мы рады, что все они станут гостями Двуречья, приедут к нам на большой спортивный праздник. Мы готовим для бегунов не только спортивную, но и культурно-развлекательную программу, – говорит Татьяна Леснова, организатор «Обгоняя ветер».
- Для нас это уже 5 забег этой серии, и он знаковый, маленький юбилей. Мы видим большой интерес со стороны участников, так как мы смогли собрать на зимний забег в 2019 году более 440 участников из 8 регионов России и 43 населенных пунктов. Цель в этом году – собрать 600 участников, победителей дистанций, – отмечает Алексей Деткин, идеолог, консультант и организатор серии спортивных и благотворительных забегов в Перми и Пермском крае.
Все участники забегов получат эксклюзивную медаль финишера из металла, предмет фирменной экипировки, полноценное питание. Победителям будут вручены призы, а детям вместе с медалью – именной диплом участника и фирменный беговой баф.
Гости трейла станут участниками развлечений для разных возрастных групп. В этот день будут работать детский городок и детская полоса препятствий, ярмарка «Сделано в Двуречье», организована продажа спортивной экипировки различных брендов.
Тайминг мероприятия:
8:00-12:00 – выдача стартовых пакетов для иногородних участников;
8:00 – открытие стартового городка;
8:45 – брифинг по дистанции 50 км;
9:00 – старт на 50 км;
10:45 – брифинг по дистанции 25 км, 12 км и 3 км;
11:00 – старт на 25 км, 12 км и 3 км;
12:00 – официальное открытие праздника;
12:15 – работа ведущего, детские старты;
12:15 – развлекательная программа;
14:30 – награждение;
15:30 – закрытие спортивного праздника.
© «Вечерние ведомости»
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