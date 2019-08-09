Обновленный ХК «Молот-Прикамье» заочно стал победителем турнира, посвященного памяти В.С. Тарасова

18:17 | 12.08.2019

На межсезонном турнире в Ижевске пермская команда одержала три победы подряд: над хозяевами площадки ХК «Ижсталь», над ХК «Торпедо» из Усть-Каменогорска в овертайме и в воскресенье над самарским ЦСК ВВС. По сумме очков матч между командами «Ижсталь» и «Торпедо», завершившийся со счетом 1:4, не изменил турнирного положения молотобойцев. В результате впервые за много лет Кубок мемориала Василия Тарасова отправляется в Пермь.



Окончательную победу в турнире пермякам принес матч с ЦСК ВВС, в котором молотобойцы оформили пять голов, пропустив лишь один. Заброшенными шайбами отличились Георгий Маккаев – 0:1, Дмитрий Воробьев – 0:2, Денис Фахрутдинов – 0:3, Денис Скатов – 0:4, Артем Седунов – 0:5. Ворота пермяков в этом матче защищал Дмитрий Шугаев.



До этого года «Молот» лишь однажды становился победителем турнира памяти Василия Тарасова – в 2010 году, когда за ижевский межсезонный трофей боролись «Рубин», «Ариада», «Молот-Прикамье» и «Ижсталь».



Хоккеисты «Молота-Прикамье» Владимир Королев и Денис Скатов стали лучшими бомбардирами турнира в Ижевске. Оба нападающих набрали по три очка (2+1) в трех играх.

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