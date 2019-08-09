В краевом центре запустили мобильное приложение «Чистая Пермь»

18:14 | 12.08.2019

С помощью приложения каждый житель города и края сможет увидеть карту пунктов сбора пластика, макулатуры и батареек.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в приложении кроме интерактивной карты с пунктами приёма вторсырья есть раздел с информацией об экологических акциях. Жители могут поучаствовать в уборке природных территорий или в озеленении города. У пермяков появилась возможность оперативно узнать ближайшие места раздельного сбора отходов, а также найти пункты сдачи батареек, бумаги и пластика. На карте таких мест отмечено уже более 800.



Инициатором разработки приложения о пунктах приёма перерабатываемых видов отходов стал благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал», спонсорскую помощь оказал филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ».



- Этот сервис полезен тем, что объединил многие точки по сбору вторсырья, и их число постепенно увеличивается. Теперь достаточно просто зайти через свой телефон в это приложение и узнать нужную для себя информацию, - отметил Лев Третьяков, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми.



Приложение «Чистая Пермь» пока доступно для скачивания на ОС Android. В ближайшее время приложение появится и в App Store.

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