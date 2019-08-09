Пермь: новости дня
16:21 | 12.08.2019
Пермяки выгуляют собак из приютов и соберут корм и медикаменты
Цель акции: привлечь внимание к проблемам приютов и собрать как можно больше корма, игрушек и необходимых лекарств вместе с сотрудниками компаний-партнеров.
В Перми в общественном центре «Светлый» установили бокс, куда все желающие могут принести необходимое. Также 14 августа желающие могут поехать с волонтерами «ДаДобро» в приют «Доброе сердце»: привезти корм и медикаменты, познакомиться поближе с подопечным животными, погулять с собаками, помочь с уборкой территории. Уточняйте список необходимого у координатора акции в Перми.
Приют «Доброе сердце» был организован в 2001 году. Сегодня в приюте живут около 400 собак. В приюте можно взять щенка или взрослую собаку. Все собаки привиты от бешенства, обработаны от паразитов, кастрированы (стерилизованы). Полный список необходимого можно узнать на сайте https://dadobro.com/12-month/da-august/ и у координатора акции в Перми.
В России сегодня живет 4 миллиона бездомных собак. Это очень много - зооприюты переполнены. Для сравнения, во Франции их всего 20 тысяч, а в Нидерландах – 8 тысяч. Конечно, площади и население этих стран значительно меньше, но проблема бездомных животных там решаются по иному пути: «отлов – стерилизация – вакцинация – чипирование – возврат в привычную среду обитания». В нашей стране такой метод пока запущен только в тестовом режиме. Проблему собак без хозяев в нашей стране можно решить, если каждый 36-й россиянин возьмет собаку из приюта или заберет с улицы, однако, не каждый на это готов. И на данный момент в зооприютах остаются еще тысячи животных, которым не хватает медикаментов, корма, прогулок и простого внимания.
Как поучаствовать в акции? Для компаний: связаться с координаторами «ДаДобро» в Перми, установить в офисе боксы для сбора необходимого приютам. В день акции поехать в приют с волонтерами «ДаДобро».
Для жителей Перми: привезти необходимое приютам в пункт сбора, связаться с координаторами «ДаДобро» в Перми и поехать в приют с волонтерами «ДаДобро». Поездка состоится 14 августа.
Оксана Богданова, президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро»: «Наш проект развивает именно корпоративное волонтерство. В прошлом году в акции с животными участвовали около 30 компаний. В этот раз заявки подали почти втрое больше компаний из 40 регионов. Мы рады, что с нашей поддержкой бизнес начинает помогать тем, кто нуждается в помощи. Это так здорово, и так важно для общества, то каждый год участников становится все больше».
Заявку на участие в акции уже подали более 100 компаний по всей стране. Присоединиться к акции могут и обычные жители.
Координатор акции в Перми – Анна 8(964)185-64-47.
Адрес пункта сбора: г. Пермь, ул. Рабочая, 19, общественный центр «Светлый».
Также, если у вас остались вопросы или ваша компания хочет поучаствовать в этой или другой акции от «ДаДобро», вы всегда можете позвонить в центральный офис +7 (495) 665-10-07 или написать на email: help@dadobro.com
Историческая справка: Всемирный День бездомных животных отмечается ежегодно. Дата появилась в календаре в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.
В 2018 году в России вышел федеральный закон об ответственном обращении с животными. В нем говорится, что к животным следует относиться, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Закон призывает людей защищать животных от жестокости общества - прежде чем отказаться от животного, человек должен убедиться, что его возьмут в приют. И если животное оказывается на улице по вине человека, нарушается федеральный закон.
По статистике, в России 4 миллиона бездомных собак. На улице их жизни постоянно угрожает опасность. Кроме этого, они сами разносят болезни и представляют угрозу для людей и домашних животных. Как показывает мировая практика, решить эти проблемы можно: ответственное отношение к животным (чипирование), доступная стерилизация и помощь зооприютам.
Об организаторах: Центр корпоративного волонтерства DaDobro - это 100 российских и зарубежных компаний, 3500 волонтёров в 9-ти странах мира, 80 подшефных объектов в 50-ти городах. Основная деятельность Центра строится вокруг «Календаря добрых дел», в котором каждый месяц посвящен определённой тематике – экологии, донорству, спорту, помощи хосписам, детским домам и животным. Календарь акций на 2019 год можно посмотреть на сайте http://dadobro.com/. Миссия фонда - сделать как можно больше компаний социально-ориентированными. ДаДобро не собирает деньги, а помогает вовлекать сотрудников в добрые дела, которые можно сделать, в первую очередь, своими руками.
© «Вечерние ведомости»
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