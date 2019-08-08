В субботу в Перми состоится благотворительный забег

13:22 | 9.08.2019

Благотворительный забег «Встреча поколений» пройдет 10 августа на лыжной базе «Динамо». На деньги, собранные от взносов участников, в двух детских садах Чусового и Краснокамска будут организованы специализированные группы для занятий по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития. «Встреча поколений» — первое мероприятие Благотворительного фонда Альберта Демченко, трехкратного вице-чемпиона Олимпийских игр по санному спорту.



На старт забега выйдут более 500 участников. Дистанции в 1 км, 3 км и 10 км по пересеченной местности любители спорта пробегут вместе с олимпийцами: трехкратным серебряным призером Олимпийских игр по санному спорту Альбертом Демченко, бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи по могулу Александром Смышляевым, лыжником, олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпиады 1988 года Михаилом Девятьяровым, лыжником, бронзовым призером Чемпионата мира 2019 года в личном спринте, чемпионом России Глебом Ретивых и другими прославленными спортсменами из Пермского края.



Во время забега для участников и зрителей пройдут выступления спортивных команд Пермского края, будут работать диджей и аниматоры. Кроме того, состоится автограф- и фотосессия с приглашенными гостями.



Торжественное открытие соревнований в 10:00, после этого будет дан старт первому забегу.

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