В Перми на два дня изменился маршрут следования автобусов № 14, 33 и 68

13:15 | 9.08.2019

В связи с укладкой дополнительного слоя асфальта и укреплением колодцев на улице Луначарского на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской временно скорректированы маршруты следования общественного транспорта. Движение личного транспорта на период проведения работ не меняется.



С 23:59 8 августа до 23:59 10 августа автобусные маршруты № 14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», № 33 «микрорайон Архиерейка – Город сердца» и № 68 «станция «Пермь II» - микрорайон Садовый» следуют в объезд по улицам Ленина, Сибирской, Луначарского, далее по маршрутам следования. В обратном направлении – без изменений. Организован также временный остановочный пункт до перекрестка улицы Ленина и Комсомольского проспекта.



С подробным расписанием и движением общественного транспорта в режиме online можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gortransperm.ru/.

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