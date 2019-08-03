Подарок для новорождённых в Пермском крае дополнят

12:57 | 5.08.2019

С 1 августа в Пермском крае стартовали обсуждения состава подарка новорождённому на 2020 год. Подарки малышам и их родителям начали вручать в этом году в рамках федеральной программы «Десятилетие детства». На сегодня памятный и полезный подарок получили уже 13,5 тыс. малышей. Вручение детских принадлежностей продолжается. Счастливых родителей ждут в отделах ЗАГС.



Татьяна Романовская, председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края: «В крае появилась хорошая традиция – дарить подарок новорождённому. Приятно, когда такое важное событие, как появление малыша, отмечается по-особенному. Сейчас важно, чтобы эта акция продолжалась. И конечно, правильно, что родители могут принять участие в обсуждении состава подарка».



В Министерстве социального развития прошёл круглый стол с представителями экспертного сообщества. Свои предложения высказали врачи-педиатры, неонатологи, представители родительской общественности, специалисты органов ЗАГС, общественные организации: РОО «Многодетные семьи Пермского края», Ассоциация замещающих семей Пермского края, Совет отцов, общественные советы при Министерстве здравоохранения и Министерстве соцразвития, Уполномоченный по правам ребёнка, Региональный молодёжный центр, ЧОУ ДПО «Академия родительского образования». Были озвучены и предложения, поступившие в Минсоц через социальные сети.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поручал Минсоцу организовать обсуждение состава подарка новорожденному с жителями региона, чтобы он учитывал потребности молодых родителей.



По итогам обсуждения было предложено дополнить подарок трикотажным одеялом (пледом) и комплектом детской одежды. Также рассматривается возможность дополнения подарка набором с ножницами и термометром. Отметим, сама возможность дополнить подарок новорождённому жителю Пермского края появилась в результате экономии средств от закупочных процедур в 2019 году.



Все прозвучавшие пожелания участники круглого стола обсудят в своих организациях. Выскажут своё мнение о новом составе подарка и в муниципалитетах края. Наконец, любой желающий может отправить свой вариант состава подарка новорождённому на почту министерства info@social.permkrai.ru.



Напомним, семьи, в которых появились малыши в 2019 году, могут получить подарок новорождённому в отделе ЗАГС. Для этого необходимо предварительно позвонить и уточнить, когда можно прийти. Номера телефонов отделов ЗАГС Пермского края размещены на сайте Комитета ЗАГС Пермского края: zags.permkrai.ru/about/organy-zags/

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