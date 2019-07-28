Безопасность детей — приоритет для взрослых!

10:36 | 31.07.2019

Частный детский сад в г. Перми закрыт из-за угрозы возникновения пожара.

В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило определение Дзержинского районного суда о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности Центра Детского развития «Мое солнышко», находящегося по адресу: ул. Голева, д. 13 а, кв. 1.

В ходе проверки, проведенной надзорными органами, в частном учреждении были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья его маленьких воспитанников. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском об обязании индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по присмотру за детьми, устранить выявленные нарушения. До момента вынесения окончательного решения по данному делу в целях безопасности малышей суд запретил деятельность пожароопасного садика.

В связи с тем, что определение суда подлежит немедленному исполнению, судебные приставы незамедлительно выехали по месту нахождения центра детского развития и опечатали вход в помещение. Сотрудниками ФССП будут регулярно проводится проверки сохранности наложенных пломб.

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