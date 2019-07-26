В Березниках долги за тепло стали причиной ареста денежных средств и двух автомобилей

15:21 | 29.07.2019

Очередной совместный рейд специалистов отдела по работе с дебиторской задолженностью физлиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и судебных приставов прошел в Березниках. В результате под арест попали денежные средства и автомобили неплательщиков за тепло и горячую воду.

В магазине автозапчастей, владелец которого не оплатил порядка 100 тыс. рублей за коммунальные услуги, были арестованы денежные средства в размере 29,5 тыс. рублей. Мужчина пытался препятствовать представителям ФССП, отрицая свою причастность к управлению магазином. В частности, он предпринял попытку снять со стены сертификат со своей фамилией. Однако от ареста денежных средств это не спасло.

В этот же вечер под арест попали два автомобиля «Лада Приора», хозяева которых должны энергетикам в сумме почти 250 тыс. руб.

По итогам первого полугодия 2019 года физические лица в Прикамье задолжали за тепло 2,7 млрд рублей. Энергокомпания использует весь комплекс предусмотренных законом мер воздействия: судебные иски и приказы на взыскание, наложение запрета на выезд за рубеж, ограничение на проведение сделок и арест личного имущество с последующей передачей на реализацию в счет долга.

«Аресты имущества являются одной из наиболее действенных мер воздействия на должников. Они не учитывают, что вернуть арестованное имущество можно будет только после полного погашения долга, оплаты услуг по эвакуации транспорта и внесения исполнительского сбора», – говорит Анжела Антонихина, руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов следить за статусом своих коммунальных платежей, проверять наличие задолженности в квитанции или расчетно-кассовом центре, а в случае обнаружения задолженности, не откладывать ее погашения, даже если она кажется совсем незначительной.

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