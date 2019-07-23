Ремонт дороги, соединяющей левобережную и правобережную части Березников, завершен на 80%

12:30 | 28.07.2019

В Березниках представители министерства транспорта Пермского края проверили ход ремонтных работ автомобильной дороги, соединяющей левобережную и правобережную части города. Протяженность объекта - 11,2 км.



С началом строительства нового жилого комплекса «Любимов» на правом берегу Камы движение по автодороге значительно увеличилось. В прошлом году губернатор Прикамья Максим Решетников, подчеркивая значимость транспортной магистрали, поручил перевести ее из муниципальной собственности в региональную. Как отмечал ранее глава Прикамья, перевод дорог в региональную собственность позволяет привести их в нормативное состояние и контролировать их содержание. В 2018 году в региональную собственность было передано более 330 км муниципальных дорог.



В рамках контракта подрядчик, ООО «Химспецстрой», выполняет традиционные для дорожного ремонта работы: фрезерование, выравнивание, ремонт пучинистых участков, укладку верхнего слоя, укрепление обочин, замену бортового камня и ряд других. Четыре остановочных комплекса будут отремонтированы, один заменен.



Кроме того, в ближайшее время будет объявлен отдельный конкурс на разработку проектно-сметной документации по освещению автодороги в населенных пунктах.



Никита Гуричев, начальник отдела эксплуатации Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края: «Объект разделен на три участка: 9,85 км до моста через реку Каму, 445 м – улица 8 Марта, 920 м – улица Свободы. В прошлом году был отремонтирован мост через Каму. Работы идут по графику. Серьезных замечаний к подрядчику нет. Сейчас ремонт здесь выполнен на 80%, завершить все работы запланировано в середине октября». При этом подрядчик планирует завершить ремонт дорожного объекта значительно раньше.



Всего в 2019 году в Березниковском, Соликамском и Красновишерском районах будет приведено в нормативное состояние 55 км региональных автодорог.



Напомним, в Пермском крае реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этого проекта в текущем году планируется отремонтировать 55 дорожных объектов, включая 52 дороги местного значения. На это будет направлено почти 2,2 млрд рублей.

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