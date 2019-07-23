В Прикамье продолжается Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход

10:20 | 27.07.2019

Вчера, 26 июля, по окончании Божественной литургии в храме святителя Митрофана Воронежского митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благословил паломников в нелегкий путь. Шествие крестоходцев традиционно возглавил настоятель храма пророка Божия Илии в пос. Юг протоиерей Петр Шошин.



В первый день участники крестного хода дошли до Серафимо-Алексеевского Богородице-Казанского Бахаревского женского монастыря. Напомним, завершится он 1 августа литургией в день памяти преподобного Серафима Саровского в скиту Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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