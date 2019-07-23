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21:30 | 25.07.2019

«Т Плюс» намерена с 2020 года работать по «альткотельной» в 6 городах

ПАО «Т Плюс» ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года. Соответствующие соглашения уже подписаны с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка.
Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Установление единых цен стимулирует неэффективных производителей снижать издержки и позволяет привлекать дополнительные средства для модернизации оборудования.
Достигнутые договоренности позволят бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска и Кирово-Чепецка. По предварительной оценке, инвестиции в теплоснабжение Ульяновска составят от 4 до 9 млрд руб. в течение 10-15 лет. Эти средства в 2 раза превышают текущие объемы финансирования, предусмотренные тарифом. В Кирово-Чепецке Т Плюс сможет также в несколько раз нарастить ежегодные вложения в теплосетевое хозяйство.
«Альткотельная – это лучший вариант для всех, – отметил Андрей Вагнер. – Потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед».

© «Вечерние Ведомости»

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