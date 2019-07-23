В Перми состоялась встреча с жителями Верхних Муллов по строительству нового приюта для собак

18:01 | 25.07.2019

Глава Индустриального района Перми Александр Иванов и заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин предложили жителям микрорайона Верхние Муллы создать инициативную группу, которой будет предоставляться вся необходимая информация по ходу строительных работ.



В ходе встречи жители высказали свои опасения об ухудшении уровня жизни в районе в связи со строительством. Представители от администрации района, а также от управления по экологии и природопользованию объяснили жителям, что все необходимые санитарные нормы будут соблюдены, приют будет находиться в производственной зоне, а также будет принят рад мер, чтобы оградить жителей от шума.



В настоящий момент на объекте, находящемся по адресу: ул. Верхнемуллинская, 106а, уже начаты работы по строительству. По проекту новый приют сможет содержать до 350 животных. Планируется, что там будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак, а также вольеры для содержания животных на карантине. Кроме того, будет установлено видеонаблюдение.



Проектной документацией разработана санитарно-защитная зона приюта, в границы которой не попадают жилые дома, обосновано расстояние от жилых домов до приюта. Шумоизоляционное ограждение территории приюта является условием, разрешающим строительство. Также в приюте будет проведена хозяйственно-бытовая канализация.



- Новое строительство всегда вызывает настороженность. Для того чтобы снять все вопросы, мы пригласили специалистов от департамента градостроительства и архитектуры, управления по экологии, управления капитального строительства, чтобы они смогли объяснить жителям, что соблюдаются все необходимые требования к производству работ. Люди из соседних домов выражают обеспокоенность, что возрастет уровень шума. Им объяснили, что будут установлены шумозащитные экраны, а вольеры будут максимально удалены от нормируемых территорий. Эта площадка будет соответствовать всем требованиям, строительным нормам и правилам, - отметил глава Индустриального района Перми Александр Иванов.



Завершить работы по строительству второго муниципального приюта для безнадзорных животных планируется летом 2020 года.

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