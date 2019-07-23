В Перми составили рейтинг перевозчиков за второй квартал 2019 года

17:54 | 25.07.2019

МКУ «Гортранс» подвело итоги работы за прошедший квартал. Регулярность движения общественного транспорта в Перми в среднем превышает 98%.



В настоящее время в городе реализуется пилотный проект, в рамках которого в контрактах с перевозчиками предусмотрены новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам в пилотном проекте, а также в контрактах, заключенных с 2020 года, будет расширен перечень нарушений, за которые предусмотрено наложение штрафных санкций.



Планируется, что основным показателем работы станет соблюдение по итогам месяца выполнения рейсов не менее 90%, регулярности рейсов не менее 90%, выполнения первых и последних рейсов не менее 95%.



Во втором квартале этого года максимально соблюдали расписание трамвайные маршруты №3 и №2, автобусные маршруты №58, №11т, №61, №21, №27, №74, №50 и №17. Регулярность движения общественного транспорта Перми в среднем превышает 98%. Рейтинг формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы.



Хуже всех справились с соблюдением расписания перевозчики маршрутов: №3т, №8т.



В целом общественный транспорт города выполняет расписание маршрутов в среднем на 92,91%.

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