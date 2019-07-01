В Перми на улице Революции началось строительство трамвайных путей

19:10 | 24.07.2019

В рамках реконструкции улицы Революции на участке от Сибирской до Комсомольского проспекта началась укладка бесшумных трамвайных путей по новой современной технологии, применяемой только в Москве и Санкт-Петербурге.



В рамках еженедельных выездов на городские стройки глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход ремонтных работ на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич доложил ему, что на сегодняшний день на объекте идут работы по укладке бесшумных трамвайных путей по технологии, которая будет использована на протяжении всей улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. За счет применения новой технологии здесь не будет вибрации и стыков. Между трамвайными путями будет уложен жесткий литой асфальтобетон. С одной стороны, это покрытие более мягкое, чем традиционные бетонные плиты, с другой стороны, он более прочный, чем привычный асфальт, и разработан специально для трамвайных путей, он выдерживает вибрацию и высокую нагрузку.



- Этот квартал трамвайного движения будет совершенно бесшумным, сегодня мы даем старт новой технологии в городе, которой будем придерживаться во всех жилых кварталах города для того, чтобы обеспечить бесшумность прохождения трамваев по городу. Сейчас эту технологию отработаем и будем применять во всех будущих проектах, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Таким образом, в центре города появится полоса для транспорта, где трамвайные пути будут совмещены с движением автобусов.



На перекрестке с Компросом в настоящий момент закончены все работы по устройству сетей газоснабжения, сетей связи, наружного освещения, системы автоматического управления дорожным движением. Сейчас на перекрестке идет укладка дорожного покрытия – в ближайшую неделю работы по устройству трамвайных путей на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции будут завершены.



Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

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