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Пермь: новости дня


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18:10 | 24.07.2019

Судебные приставы приглашают пермяков узнать о долгах за тепло и горячую воду

25 июля в Перми будут работать мобильные пункты, в которых жители могут уточнить наличие задолженности за тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги. Для удобства жителей 11:00 до 16:00 будут работать две точки: на Центральном автовокзале и в аэропорту «Большое Савино». Такую возможность прикамцам предоставляют Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Часто туристы узнают о своих долгах на стойке регистрации в аэропорту или на вокзале и не имеют возможности оперативно погасить долг, лишаясь возможности отправиться на отдых. В мобильных пунктах жители могут внести оплату на месте и уточнить порядок начислений, а также получить сведения об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

На сегодняшний день около 5 тысяч «тепловых» должников в Перми и крае ограничены в праве выезда за границу. Такой запрет накладывается при задолженности свыше 30 тыс. рублей. Если должник игнорирует судебное постановление о погашении долга за 2 месяца, то ограничение права выезда выносится при долге от 10 тысяч рублей.

Сейчас в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» проводится информирующая акция «В отпуск — без долгов!», в рамках которой сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами будут проводить рейды по должникам, а также информировать граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации, о возможных ограничениях в случае наличия долгов. Энергетики напомнят должникам о возможных мерах воздействия, таких, как запрет на распоряжение имуществом (например, продажу квартиры), а также запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц.

© «Вечерние Ведомости»

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