Пермь: новости дня
17:11 | 24.07.2019
На пермской эспланаде открывается Институт по исследованию всего на свете
Так, на «Факультете превращений» гости создадут маски, шлемы и костюмы, на «Факультете, где я большой, а город маленький» изучат свойства города, домов, создадут дома для света, динозавров и космоса, а на «Факультете морехранилища» в центре внимания – все, что связано с морями, океанами и реками. На «Факультете непонятных конструкций» посетители смогут смастерить двигающиеся механизмы для моря и космоса, оживить динозавров, на «Факультете картонных коробок» изготовить объекты из коробок разной величины. «Факультет живых букв» – это место превращений гигантских букв в различных существ, также здесь можно, например, создать анимированные титры на тему космоса.
Площадка откроется на 7 недель, каждая из которых посвящена определенной теме. К примеру, во время Недели снов маленькие ученые исследуют подкроватных монстров, изобретут улучшатели сна, создадут теневой театр в спящем городе и объемный сонник. Помимо этого, запланированы Неделя кромешной темноты, Неделя космической скорости, Неделя невероятной древности, Неделя большой любви к маленькой планете и Неделя самых больших экспериментов. Работа института начнется с Недели высоты – ребята смастерят все, что связано с полетом в пределах атмосферы, с ветром и небом, и оснастят все крыльями.
Все мероприятия Института бесплатные, но на входе нужно обязательно зарегистрироваться. При регистрации детям и родителям расскажут об Институте и его факультетах, выдадут удостоверение исследователя.
Институт по исследованию всего на свете проработает до 8 сентября. Он будет открыт 6 дней в неделю, кроме понедельника. Режим работы: будние дни с 15:00 до 21:00; выходные с 12:00 до 21:00.
© «Вечерние Ведомости»
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