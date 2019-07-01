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17:11 | 24.07.2019

На пермской эспланаде открывается Институт по исследованию всего на свете

26 июля в Лето Парке на пермской эспланаде откроется новая площадка – Институт по исследованию всего на свете. Учеными здесь станут дети, а их помощниками – родители. На 6 факультетах-мастерских гости будут изучать всевозможные ситуации, которые можно встретить во Вселенной, выдвигать самые смелые гипотезы, создавать новые формы жизни, путешествовать по снам. В качестве материала для исследований будут использованы более 4 тыс. кв. метров картона, бумага, коробки, а также несколько десятков килограммов материалов и фактур, которые остаются при производстве картона. В руках юных исследователей они получат новую жизнь.

Так, на «Факультете превращений» гости создадут маски, шлемы и костюмы, на «Факультете, где я большой, а город маленький» изучат свойства города, домов, создадут дома для света, динозавров и космоса, а на «Факультете морехранилища» в центре внимания – все, что связано с морями, океанами и реками. На «Факультете непонятных конструкций» посетители смогут смастерить двигающиеся механизмы для моря и космоса, оживить динозавров, на «Факультете картонных коробок» изготовить объекты из коробок разной величины. «Факультет живых букв» – это место превращений гигантских букв в различных существ, также здесь можно, например, создать анимированные титры на тему космоса.

Площадка откроется на 7 недель, каждая из которых посвящена определенной теме. К примеру, во время Недели снов маленькие ученые исследуют подкроватных монстров, изобретут улучшатели сна, создадут теневой театр в спящем городе и объемный сонник. Помимо этого, запланированы Неделя кромешной темноты, Неделя космической скорости, Неделя невероятной древности, Неделя большой любви к маленькой планете и Неделя самых больших экспериментов. Работа института начнется с Недели высоты – ребята смастерят все, что связано с полетом в пределах атмосферы, с ветром и небом, и оснастят все крыльями.

Все мероприятия Института бесплатные, но на входе нужно обязательно зарегистрироваться. При регистрации детям и родителям расскажут об Институте и его факультетах, выдадут удостоверение исследователя.

Институт по исследованию всего на свете проработает до 8 сентября. Он будет открыт 6 дней в неделю, кроме понедельника. Режим работы: будние дни с 15:00 до 21:00; выходные с 12:00 до 21:00.

© «Вечерние Ведомости»

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