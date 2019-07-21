Пермь: новости дня
18:44 | 23.07.2019
В Перми утвержден порядок открытия семейных дошкольных групп
Семейная дошкольная группа – это структурное подразделение детского сада по месту проживания семьи. Они могут создаваться в квартире, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.
Суть этой формы получения образования состоит в том, что родители принимают непосредственное и профессиональное участие в развитии, воспитании и обучении детей, взаимодействуют с педагогами в проектировании образовательной деятельности. Вместе с тем, специфика каждой такой группы определяется семейными традициями, индивидуальными особенностями детей, которые легко выявить и учесть при небольшом количестве воспитанников и разновозрастном составе.
Сейчас в Перми функционирует одна такая группа как структурное подразделение детского сада «Конструктор успеха», ее посещают четверо ребят, а родитель включен в состав штатных педагогических работников учреждения.
Для того чтобы открыть семейную дошкольную группу, численность должна составить не менее трех детей из одной или из разных семей. Обязательным требованием также является наличие педагогического образования у родителя-воспитателя, в процессе работы ему также оказывается консультативная поддержка со стороны методической службы детского сада.
Таким образом, объединяясь, семьи получают возможность не только эффективно организовать работу с детьми, но и повысить собственную психолого-педагогическую компетентность. Создание семейных групп является одним из элементов целевой модели информационно-просветительской поддержки семей, в рамках которой психолого-педагогическая и диагностическая помощь родителям детей-дошкольников оказывается на безвозмездной основе.
Ознакомиться с документом можно здесь: http://www.gorodperm.ru/docs/offDocs/?id=12886. По вопросам организации семейной дошкольной группы родители могут обращаться в департамент образования администрации Перми по телефону 212-94-63.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
20:48 | 23.07.2019
Бывший начальник судебных приставов в Белоярке предстанет перед судом
20:11 | 23.07.2019
В Екатеринбурге суд обязал Минздрав купить незарегистрированные в России лекарства для двух малышей
19:35 | 23.07.2019
Администрация Екатеринбурга закладывает новые стандарты работы городского транспорта
18:46 | 23.07.2019
Свердловчанину, подозреваемому в краже рубероида и металлических труб из гаража, грозит до 5 лет лишения свободы
18:44 | 23.07.2019
В Перми утвержден порядок открытия семейных дошкольных групп
18:37 | 23.07.2019
Департамент дорог и транспорта Перми проведет с перевозчиками ряд встреч для обсуждения стоимости автокилометра
18:24 | 23.07.2019
В Перми на улице Крупской заменен участок коллектора
18:18 | 23.07.2019
В Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам поддержки семей с детьми
18:08 | 23.07.2019
В домах Екатеринбурга заменят 200 лифтов
17:45 | 23.07.2019
В Каменске-Уральском девочка повредила ноги, упав с качели
17:19 | 23.07.2019
В Косулино сегодня горел магазин «Пятерочка»
16:52 | 23.07.2019
Бывший мэр Каменска-Уральского Астахов попал в больницу
16:23 | 23.07.2019
Мэрия Нижнего Тагила перенесла сроки конкурса на строительство нового большого моста
15:59 | 23.07.2019
В Ревде сотрудники ГИБДД два часа не могли выгнать лося из города
15:28 | 23.07.2019
В рамках нацпроекта за пять лет комплексы фотовидеофиксации появятся на всех региональных дорогах Прикамья
15:14 | 23.07.2019
В Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка Мира по прыжкам с трамплина
14:59 | 23.07.2019
Павильон-беседку «Лучистый» на Красноармейской в Екатеринбурге разобрали
14:55 | 23.07.2019
Кафе «Каспий» в Екатеринбурге не прошло проверку санврачей и прокуратуры. Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей
14:35 | 23.07.2019
Екатеринбуржцы получили квитанции за отопление в июле
14:32 | 23.07.2019
Житель Курганской области вывез обидчика в лес и привязал его к дереву
14:29 | 23.07.2019
Хоккейный клуб «Зауралье» проведет первые матчи в рамках подготовки к новому сезону
13:35 | 23.07.2019
Депутат Госдумы обратилась в прокуратуру с просьбой оперативно расследовать преступление в отношении общественника Дмитрия Чукреева
13:23 | 23.07.2019
В екатеринбургском Кольцово появится прямой рейс в Доминикану
13:14 | 23.07.2019
Упал в шахту лифта: в Нижнем Тагиле рабочий погиб на стройке
12:58 | 23.07.2019
В Прикамье проверят места отдыха детей
12:54 | 23.07.2019
В Перми в саду имени Миндовского прошли открытые тренировки по боксу
12:46 | 23.07.2019
В Губахе планируют построить многоквартирные дома для расселения людей из аварийного жилья
12:42 | 23.07.2019
Во дворах Перми появятся новые мини-стадионы
12:33 | 23.07.2019
К экспертизе проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета привлекут федеральных специалистов
12:29 | 23.07.2019
Под Екатеринбургом открыли трассу между Челябинском и Полевским