В Перми утвержден порядок открытия семейных дошкольных групп

18:44 | 23.07.2019

Как сообщили в департаменте образования администрации города, пермяки получили возможность выбора формы получения дошкольного образования для своего ребенка, в том числе в рамках семейной дошкольной группы.



Семейная дошкольная группа – это структурное подразделение детского сада по месту проживания семьи. Они могут создаваться в квартире, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.



Суть этой формы получения образования состоит в том, что родители принимают непосредственное и профессиональное участие в развитии, воспитании и обучении детей, взаимодействуют с педагогами в проектировании образовательной деятельности. Вместе с тем, специфика каждой такой группы определяется семейными традициями, индивидуальными особенностями детей, которые легко выявить и учесть при небольшом количестве воспитанников и разновозрастном составе.



Сейчас в Перми функционирует одна такая группа как структурное подразделение детского сада «Конструктор успеха», ее посещают четверо ребят, а родитель включен в состав штатных педагогических работников учреждения.



Для того чтобы открыть семейную дошкольную группу, численность должна составить не менее трех детей из одной или из разных семей. Обязательным требованием также является наличие педагогического образования у родителя-воспитателя, в процессе работы ему также оказывается консультативная поддержка со стороны методической службы детского сада.



Таким образом, объединяясь, семьи получают возможность не только эффективно организовать работу с детьми, но и повысить собственную психолого-педагогическую компетентность. Создание семейных групп является одним из элементов целевой модели информационно-просветительской поддержки семей, в рамках которой психолого-педагогическая и диагностическая помощь родителям детей-дошкольников оказывается на безвозмездной основе.



Ознакомиться с документом можно здесь: http://www.gorodperm.ru/docs/offDocs/?id=12886. По вопросам организации семейной дошкольной группы родители могут обращаться в департамент образования администрации Перми по телефону 212-94-63.

© «Вечерние Ведомости»