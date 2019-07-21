В Перми на улице Крупской заменен участок коллектора

18:24 | 23.07.2019

В прошедшие выходные в районе дома №31 по улице Крупской образовался провал грунта. Ремонтная бригада компании «Новогор-Прикамье» обследовала место аварии: специалисты откачали стоки, осмотрели канализационный колодец, аварийный участок коллектора вывели из работы, установили ограждение.



После согласования земляных работ специалисты приступили к раскопкам. Как пояснил главный инженер ООО «Новогор-Прикамье» Константин Гусев, керамический канализационный коллектор проходит по улице Крупской частично под проезжей частью дороги. По этой сети водоотведения перекачиваются стоки из домов в районе улиц Крупской и КИМ. Этот трубопровод диаметром 300 мм был построен в 1960 году. Глубина залегания коллектора 6,5 метра. В ходе раскопки было установлено разрушение участка трубы. Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 21 по 22 июля было ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Крупской. На месте работ велась постоянная откачка сточной воды, чтобы она не вышла на поверхность. Специалисты заменили участок коллектора протяженностью 5 метров и ввели сеть в работу.



23 июля место раскопки по улице Крупской, 31 проинспектировал глава города Дмитрий Самойлов в сопровождении главного управляющего директора компании Владимира Глазкова. Дмитрий Самойлов проверил восстановление благоустройства после земляных работ. Как доложил главе города Владимир Глазков, на работу системы водоснабжения аварийная ситуация на Крупской, 31 не повлияла, вода в домах не отключалась.

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