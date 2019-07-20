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18:09 | 22.07.2019
Молодые парламентарии Пермского края отправятся на «iВолгу» - один из самых популярных форумов в России
Молодые парламентарии надеются получить гранты на проекты, которые представят на форуме. Первый проект предполагает объединение молодежных парламентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ассоциацию в течение первого года и последующий обмен успешными региональными практиками и предложениями. Второй проект называется «Пермяк, вернувшийся домой». Он направлен на формирование у молодых пермяков и жителей Пермского края позитивного образа родного региона как места для построения карьеры, семьи и собственного развития. Предполагается, что посредством мобильных выставок молодым людям будет транслироваться успешный опыт возвращения пермяков на родину.
«Рассчитываю, что это будет очень продуктивный форум и в составе моей смены «Молодежная команда страны» будут все председатели молпарламентов ПФО, с которыми мы обязательно обсудим вопросы развития молодежного парламентаризма и возможного сотрудничества. Я уверен, что наша команда достойно представит Пермский край на столь масштабном форуме, и мы вернемся домой с грантом, может, даже несколькими» - отметил спикер Молпарламента Артем Дашковский.
Сегодня, 22 июля, начинается заезд на площадку участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2019» из всех регионов Приволжского федерального округа. Накануне по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин проинспектировал площадку, где пройдёт крупнейшее окружное молодёжное мероприятие. Он напомнил, что в этом году молодёжный форум провёл «перезагрузку», которая коснулась основных направлений его работы, и теперь будет называться «iВолга 2.0». По итогам приёма основных объектов форума – образовательных шатров, культурных и спортивных площадок, мест проживания участников – работа по подготовке признана удовлетворительной.
Седьмой ежегодный форум традиционно пройдёт в Самарской области, на Мастрюковских озёрах, с 23 по 31 июля. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодёжь иностранных государств. Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 млн рублей. За всё время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 млн рублей.
В рамках форума «iВолга 2.0» будет работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодёжной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодёжная команда страны», «Культурный БУМ!», iVolga International.
© «Вечерние Ведомости»
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