Пермь: новости дня
14:03 | 22.07.2019
Пермские кадеты заняли второе место на окружных соревнованиях
За 18 дней смены военную и спортивную подготовку прошли 360 учащихся 10-11-х классов из всех регионов ПФО. В ходе работы лагеря гвардейцы получили настоящую армейскую закалку: приобрели умения и навыки по боевой, строевой, физической, огневой подготовке, усовершенствовали свои знания по всем направлениям военных специальностей, ознакомились с конструкциями артиллерийских и инженерных систем.
Главный итог работы ЮОСЛ «Гвардеец» – его участники вступают в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». По результатам второй смены «Гвардейца-1» (г. Кстово) победителями стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО, второе место – у ребят из Кировской области, третье место заняла команда Нижегородской области. По результатам второй смены «Гвардейца-2» (г. Пенза) лучшими стали гвардейцы из Саратовской области, второе место – у команды Пермского кадетского корпуса ПФО, третье место заняли учащиеся Башкирского кадетского корпуса ПФО.
В Пензенской области от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников лагеря поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «Это уникальный для страны проект военно-патриотической направленности, реализуемый совместно с Министерством обороны Российской Федерации и ДОСААФ России. Насыщенные образовательная, спортивная и культурная программы, проведенные на территории действующего воинского подразделения, позволили вам проявить характер и достигнуть максимального результата. Теперь вы с гордостью можете называть себя гвардейцами. За прошедшие 18 дней вы успешно освоили программу начальной военной подготовки. Приобрели навыки обращения с современными видами оружия и техники в соответствии с особенностями рода войск. Показали отличные результаты в физической подготовке и интеллектуальном развитии. По итогам прохождения программы лагеря вы вступаете в ряды «Юнармии» как ее достойные представители, делом доказавшие свое право носить имя «юнармеец». Сохраняйте героические страницы нашей великой истории, чтите традиции и приумножайте славу России!»
Завершилась торжественная часть вручением заслуженных наград победителям и призерам спортивных соревнований, а также общекомандного зачета.
За две смены в лагере «Гвардеец» в 2019 году спортивную и начальную военную подготовку прошли более 700 детей старшего школьного возраста, а с начала проекта (с 2013 года) – более 5 тыс. подростков.
Напомним, в Нижегородской области завершилась первая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-1». Пермский край в этой смене представляла сборная команда учащихся из Кочевского, Пермского, Красновишерского, Чернушинского муниципальных районов, Чайковского городского округа и города Перми. Ребята заняли первое место в сдаче ВФСК ГТО и третье место в интеллектуальном тесте «Великие полководцы России», в разборке-сборке АК-74, а также в смотре строя и песни.
© «Вечерние Ведомости»
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