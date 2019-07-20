Евгений Климов заработал «бронзу» на открытии летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

13:49 | 22.07.2019

В воскресенье, 21 июля, пермский летающий лыжник Евгений Климов стал бронзовым призером на этапе-открытии летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в польской Висле. Победу праздновал словенский спортсмен Тими Зайц, второе место завоевал хозяин трамплина Давид Кубацки.



Евгений Климов прошлой зимой одержал свою первую и пока единственную победу в Кубке мира на том же трамплине. Зимняя победа Евгения вошла в историю как единственная (на сегодняшний момент) победа на этапах Кубка мира в истории сборных СССР и России.



Гран-при ФИС 2019 продолжится в следующие выходные тремя соревнованиями (индивидуальные женские и мужские, смешанные командные) в Хинтерцартене (Германия).