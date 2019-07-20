Пермь: новости дня
13:02 | 22.07.2019
86 молодых людей из Прикамья представят регион на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2019»
Владимир Колчин напомнил, что в этом году молодежный форум провел «перезагрузку», которая коснулась основных направлений его работы, и теперь он будет называться «iВолга 2.0». Обновленная концепция «iВолги» была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.
По итогам приема основных объектов форума – образовательных шатров, культурных и спортивных площадок, мест проживания участников – работа по подготовке признана удовлетворительной.
По традиции форум пройдет в Самарской области, на Мастрюковских озерах, с 23 по 31 июля. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, осваивать образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек, 86 молодых людей представят на форуме Пермский край. Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 млн рублей. За все время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 млн рублей.
В рамках форума «iВолга 2.0» будет работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны» (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», iVolga International.
В этом году на форуме будет организован многофункциональный комплекс «Карьера будущего», в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность.
Принять участие в форуме сможет и маломобильная молодежь. Традиционно здесь начнет работать инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и сделают гладкие дорожки для колясок.
Культурную составляющую «iВолги 2.0» определил Год театра в России. В рамках форума состоится Второй окружной фестиваль молодежных театров, на котором свои постановки покажут победители регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье». Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.
Гостями форума в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.
30 июля в торжественной церемонии закрытия и награждения победителей Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» примет участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Молодежный форум ПФО «iВолга» является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. человек.
© «Вечерние Ведомости»
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