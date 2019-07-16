Пермь: новости дня
03:30 | 21.07.2019
Работу выпускницы пермской художественной школы им. Широкова разместят в Третьяковской галерее
Молодые таланты состязались на сайте проекта «Поколение М». Вдохновившись пейзажами русского живописца Василия Поленова, им необходимо было создать собственное полотно и выложить его на портал.
В конкурсе принимали участие ребята со всей России. Искусствоведы определили 20 победителей, чьи картины составят специальную экспозицию в рамках ежегодной акции «Ночь искусств».
Одной из них стала выпускница пермской художественной школы им. Широкова Карина Монахова. В ходе выполнения задания девушка сделала несколько рисунков. Победила «Усадьба полковника Владимира Храповицкого», которая находится во Владимирской области в селе Муромцево. Построен комплекс в конце 19 века.
Карина призналась, что увлекается рисованием с самого детства, а Василий Поленов – почитаемый ею живописец.
© «Вечерние Ведомости»
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03:30 | 21.07.2019
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