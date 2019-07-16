Работу выпускницы пермской художественной школы им. Широкова разместят в Третьяковской галерее

03:30 | 21.07.2019

Пермячка Карина Монахова участвовала в состязаниях молодых художников и вошла в число победителей. В Третьяковской галерее картина девушки появится уже этой осенью.



Молодые таланты состязались на сайте проекта «Поколение М». Вдохновившись пейзажами русского живописца Василия Поленова, им необходимо было создать собственное полотно и выложить его на портал.



В конкурсе принимали участие ребята со всей России. Искусствоведы определили 20 победителей, чьи картины составят специальную экспозицию в рамках ежегодной акции «Ночь искусств».



Одной из них стала выпускница пермской художественной школы им. Широкова Карина Монахова. В ходе выполнения задания девушка сделала несколько рисунков. Победила «Усадьба полковника Владимира Храповицкого», которая находится во Владимирской области в селе Муромцево. Построен комплекс в конце 19 века.



Карина призналась, что увлекается рисованием с самого детства, а Василий Поленов – почитаемый ею живописец.