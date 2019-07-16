Пермь: новости дня
18:15 | 20.07.2019
Режим ЧС снят в Кудымкарском и Юрлинском округах Прикамья
В Гайнском районе режим ЧС пока действует.
Отметим, краевые власти оказывают поддержку пострадавшим в результате подтопления территориям. Об этом по итогам заседания противопаводковой рабочей группы заявил заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов. По его словам, основная задача – удостовериться в безопасности жителей и восстановить дорожную и инженерную инфраструктуру. Александр Борисов подчеркнул, что губернатором поставлена задача оказать всемерное содействие территориям региона. «Мы предоставляем необходимую для этого технику. Органы самоуправления собирают и направляют необходимую информацию для формирования заявки на финансирование ликвидации ЧС. Ситуация находится на контроле краевых властей и ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ближайшее время проведем все необходимые мероприятия», – сообщил зампред правительства.
В общей сложности из зоны подтопления было эвакуировано около 170 человек. Семь из них доставлены в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников.
Министерством социального развития Пермского края организована работа социальных служб по обследованию домохозяйств в территориях с подтоплением домов в результате выпадения обильных осадков. Совместно с представителями муниципалитетов составляются акты обследования с фиксацией ущерба для оказания помощи.
Жители домохозяйств, чье имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:
129 (для стационарного телефона);
8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);
8 (342) 240-46-23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).
© «Вечерние Ведомости»
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