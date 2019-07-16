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Пермь: новости дня


13:22 | 19.07.2019

С 21 июля в Перми пассажиры льготных категорий смогут получить новую проездную карту

Департамент дорог и транспорта администрации Перми информирует, что во всех пунктах выдачи льготных проездных документов стартует замена карт старого образца на новые.

Таким образом, при пополнении льготных проездных документов (ЛПД) на август будет выдан новый льготный проездной документ красного цвета, активированный на август на оплаченное количество поездок: 60, 90 или 120. При этом действующий льготный проездной документ синего цвета не изымается и остается в пользовании пассажиров до 31 июля 2019 года и действителен при наличии на нем положительного остатка поездок.

Уже с 1 августа 2019 года ЛПД старого образца будет недействителен и приниматься в общественном транспорте города Перми не будет. В этой связи департамент дорог и транспорта просит пассажиров позаботиться о смене карты до начала периода, в котором они планируют пользоваться поездками.

Использование нового льготного проездного документа позволит упростить процедуру его пополнения. Помимо пунктов выдачи и пополнения ЛПД будут работать онлайн-сервисы пополнения через банкоматы и интернет-ресурсы Сбербанка.

Проверить баланс карты можно будет на сайте http://edem.permkrai.ru/. Помимо баланса в «Личном кабинете» можно будет просмотреть и историю поездок.

Департамент также напоминает, что в настоящее время идет прием заявлений об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банковских карт МИР, которыми также можно будет воспользоваться с августа 2019 года. При этом банковскую карту можно будет использовать вместо проездного документа.

© «Вечерние Ведомости»

 


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