В Прикамье объявлен аукцион на поставку мобильного «Кванториума»

13:17 | 19.07.2019

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на поставку оборудования для оснащения мобильного технопарка «Кванториум» по направлению «Автопоезд».



Мобильный «Кванториум» позволит организовать обучение, повысить престиж научных профессий и пробудить научно-технический интерес у детей, проживающих в сельской местности и малых городах Пермского края.



Начальная (максимальная) цена лота составляет более 7 млн рублей. Подведение итогов назначено на 26 июля текущего года.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи подготовки инженерных кадров. По словам главы региона, направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития края, и ребята, которые учатся в «Кванториуме», через несколько лет будут определять техническую и промышленную политику Пермского края и всей страны.



Заказчиком выступает министерство образования и науки Пермского края. Оплата поставки будет осуществлена из федерального и регионального бюджетов.



Напомним, планируется, что в мобильном «Кванториуме» будут оборудованы передвижные лаборатории по физике, химии, биологии, IT, робототехнике и промышленному дизайну. Мобильный технопарк ежегодно, в период с сентября по май, станет курсировать по шести сельским территориям края и в каждом муниципалитете работать 12 дней, с понедельника по субботу включительно. В первой половине дня на базе мобильного технопарка будет реализовываться проект «Урок технологии», во второй – дополнительные программы естественнонаучной и технической направленности. А три летних месяца мобильный технопарк проведет в инженерных и профильных лагерях.