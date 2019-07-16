В Пермском районе приняты в эксплуатацию два участка дороги «Кояново - Юг»

18:50 | 18.07.2019

Ремонт был запланирован в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по указу президента РФ Владимира Путина.



Два участка общей длиной 2800 метров начали приводить в порядок 1 июля и закончили раньше отведенного по условиям договора срока. Цена контракта 14 миллионов рублей.



Подрядчик, ООО «ДСК Магистраль», должен был по контракту ликвидировать неровности методом поверхностного фрезерования, устроить выравнивающий слой из щебня, произвести укладку слоя покрытия из асфальтобетона, укрепить обочины асфальтогранулятом, установить дорожные знаки на металлических стойках, нанести линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами, установить пластиковые сигнальные столбики и выполнить ряд других дорожных работ.



Комиссия в составе представителей министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации Пермского муниципального района с участием руководства подрядной организации проверили соответствие выполненных работ установленному контракту. Представитель заказчика, начальник МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» Сергей Фролов, говорит: «Контракт исполнен раньше запланированного срока. Мы контролировали процесс работы подрядчика, и если замечания были, они исправлялись незамедлительно».



Общий гарантийный срок на все конструктивные элементы, инженерные сооружения, оборудование, а также на использованные при работах материалы составляет 3 года.