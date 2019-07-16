Пермь: новости дня
18:42 | 18.07.2019
Благоустройство дворов в городе Перми идет под депутатским контролем
Председатель Думы Юрий Уткин на этой неделе обошел несколько дворовых территорий, оценил ход работ, пообщался с местными жителями. Во дворе пяти домов по улице Запорожской начался ремонт проездов. Став участниками проекта по созданию комфортной городской среды, собственники планируют провести озеленение территории и обустроить новую детскую площадку. На днях завершилось строительство дорог и тротуара во дворе ул. Коломенской, 24, 24а и 26. Подрядчику осталось установить и покрасить урны и ограждения.
«Проверка исполнения наказов избирателей – одна из важнейших обязанностей депутатов. Считаю важным и нужным проводить проверку дворов. Депутаты регулярно выезжают с инспекционным контролем на объекты строительства и реконструкции. Пермь получила средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов на благоустройство дворов. Сегодня дворы преображаются, мы увидели это в нескольких дворах и услышали положительную реакцию местных жителей. Есть еще над чем работать: в этом году планируется благоустроить только в моём 22-м избирательном округе 21 дом, но мы движемся к поставленной цели, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Сами жители принимают активное участие в благоустройстве родных дворов. Они успешно мониторят работу подрядчиков и проявляют активную жизненную позицию!»
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин осмотрел двор по ул. Карпинского, 112 и 112/1. По депутатской программе здесь была установлена детская площадка, а на соседнем участке началось асфальтирование парковки по федеральной программе. Также Дмитрий Малютин оценил работы во дворе дома на ул. 9 Мая, 27. Старшая по дому звонила на прямую линию депутата и просила проверить качество. Дмитрий Малютин пообщался с жителями и подрядчиком. Дорогу проверят на соответствие требованиям, также по просьбе собственников будет асфальтирован еще один ее участок.
«Июль – это самый напряженный месяц. Депутаты всецело посвящают себя контролю и мониторингу работ по благоустройству дворов и ремонту дорог. Для граждан очень важно, чтобы территория, на которой мы живем, была чистая, ухоженная, украшенная и безопасная. Общественный контроль хорошо себя показывает. Там, где есть активная общественная деятельность, жители поддерживают порядок, территория радует глаз. Задача депутатского корпуса - оперативно реагировать на сигналы горожан, помогать и поддерживать их идеи. В этом году в моем округе вовлечено в программу «Комфортная среда и благоустройство территории» 30 домов, это порядка 12 дворов. И обязательно будем продолжать!» – подчеркнул Дмитрий Малютин
В округе депутата Дмитрия Федорова завершены работы по комплексному благоустройству во дворе дома по ул. Клары Цеткин, 16. В рамках муниципальной программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов» здесь уложен асфальт, расширена проезжая часть, сделаны дорожки к подъездам, появилась парковка и контейнерная площадка. Во дворе дома по адресу Серебрянский проезд, 19 начались работы по благоустройству по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На данный момент освобождается площадка для парковочных мест, выкорчевываются старые деревья. Также будет заасфальтирована дорога вдоль дома и отремонтированы тротуары.
«Уже несколько лет мы активно занимаемся вопросами благоустройства дворов. В этом году порядка 15 дворовых территорий отремонтированы, некоторые еще ремонтируются по федеральной программе. Если суммировать все программы, приведены в порядок более 30 дворов только в Свердловском районе, – отметил Дмитрий Федоров. – Мы проводим приемы граждан каждую неделю, общаемся, узнаем, какие проблемы, что нужно, и после делаем всё для реализации идей и решения насущных проблем. Выражаю благодарность жителям за активное участие в процессе благоустройства».
За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, связанных с обеспечением доступности маломобильных групп населения. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
Завершить все работы планируется в конце сентября. Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:48 | 18.07.2019
Свердловчанину из Серова грозит до 7 лет лишения свободы из-за подозрений в краже паспорта, банковской карты и телефона
18:58 | 18.07.2019
В Новоуральске полиция задержала 18-летнего свердловчанина, подозреваемого в краже аккумуляторов
18:42 | 18.07.2019
Благоустройство дворов в городе Перми идет под депутатским контролем
18:31 | 18.07.2019
В Екатеринбурге 19 июля пройдёт первенство по парусному спорту
18:14 | 18.07.2019
Власти региона продолжат диалог с девелоперами по изменению правил землепользования и застройки Перми
18:08 | 18.07.2019
В Екатеринбурге появится три новых ярмарки
18:05 | 18.07.2019
Общее число пострадавших в ДТП у ТРЦ "Дирижабль" возросло до семи
17:28 | 18.07.2019
В Прикамье расширят специализацию нестационарных торговых объектов в сельских территориях
16:59 | 18.07.2019
В Екатеринбурге прошло судебное заседание по нашумевшему делу о вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования
16:25 | 18.07.2019
Билеты на бой Ковалева-Ярда поступили в продажу в Челябинске
15:57 | 18.07.2019
В Екатеринбурге полицейские не реагируют на незаконную уличную торговлю на Эльмаше
15:46 | 18.07.2019
В Екатеринбурге в ДТП около «Дирижабля» пострадали три ребенка
15:36 | 18.07.2019
Шумков уточнил порядок и условия предоставления материальной помощи зауральцам в случае утраты жилья
15:29 | 18.07.2019
Кулаки, нож и молоток. В Зауралье конфликт между друзьями в гараже едва не привел к жестокому убийству
15:19 | 18.07.2019
Стало известно, когда замкнется ЕКАД
14:58 | 18.07.2019
Зауральские полицейские оперативно поймали угонщика на трассе
14:43 | 18.07.2019
Проект нового тарифного меню пермского транспорта предполагает разные способы оплаты
14:34 | 18.07.2019
«Т Плюс» выполнила больше половины проверок тепловых сетей Перми к зиме
14:15 | 18.07.2019
В Екатеринбурге строительство трамвайных путей в Солнечный и Академический начнется в 2020 году
13:40 | 18.07.2019
В Екатеринбурге автомобилистов лишат возможности парковаться еще на четырех улицах
13:19 | 18.07.2019
Пермский театр «У Моста» претендует на получение независимой премии зрительских симпатий
13:13 | 18.07.2019
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе фотографий ТЭК России
13:12 | 18.07.2019
Оперативники свердловского ФСБ нашли 60 нелегалов-вьетнамцев в Полевском
13:06 | 18.07.2019
В Екатеринбурге отыскали пропавшую девочку-подростка
12:55 | 18.07.2019
МегаФон запустил «Умное ЖКХ» разработанное в рамках «интернета вещей»