Депутаты Пермской гордумы: обсуждать новое тарифное меню сейчас преждевременно

18:36 | 18.07.2019

Депутаты на заседании рабочей группы по разработке предложений в сфере тарифов на перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах города Перми, однозначно высказались о необходимости доработки представленного проекта.



В заседании рабочей группы приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Думы Алексей Грибанов, депутаты Василий Кузнецов, Вероника Куликова, Владимир Молоковских, Геннадий Сторожев, Дмитрий Федоров, Александр Филиппов и Олег Шлыков, заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.



Анатолий Путин отметил, что, по идее разработчиков, у пассажиров появится возможность самостоятельно выбрать удобный для них тип оплаты: наличными средствами, банковскими картами или иными электронными устройствами. При безналичной оплате и по проездному стоимость будет меньше. По такому принципу уже работают многие города страны, например, в Самаре цена билета за наличный расчет составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля. В Перми по проектным расчетам предлагается определить стоимость билета за наличные – 28 рублей и за безналичный – 24 рубля.



Депутаты сочли предоставленные расчеты плохо обоснованными.



Депутат Вероника Куликова: «Для меня те доводы, которые приведены, не говорят о том, что мы готовы повышать тарифы. Оснований нет, все цифры требуют серьёзного перерасчета. Мы уже начали пилотный проект и мы продолжим его, но пока не получим экономическое обоснование принять мы его не можем».



«Вопросов возникло много, но для меня принципиальный момент: как мы должны объяснять такой резкий рост цен на проезд. В 2015 году был установлен тариф 20 рублей, самый низкий по стране. Сегодня мы убрали троллейбусы, принимаем новую маршрутную сеть для горожан и результат - рост тарифа. Предлагаю закончить или продлить эксперимент с новой маршрутной сетью до осени. В летний период пассажиропоток ниже, город перекопан, доход от перевозок отличается от осенне-зимнего. Я считаю, пока разговаривать не о чем», – подчеркнул депутат Александр Филиппов.



«Новое тарифное меню предусматривает снижение цены в зависимости от определенных условий. Это скидка, но экономика к этому отношения не имеет. Всё, что мы сейчас видим, это цифры, не имеющие отношения к реальной жизни, а нам нужны актуальные данные. Нужно провести расчет по количеству пассажиров, сколько из них оплачивает наличными, сколько по терминалу, какие маршруты наиболее популярные, сколько нужно на эти маршруты транспорта», – отметил депутат Владимир Молоковских.



Депутат Геннадий Сторожев: «Мы втягиваемся в тяжелую и бесполезную дискуссию о повышении экономики транспортной отрасли. Не нужно ставить такую цель, нужно думать о гражданах! Считаю, что следует сохранить нынешний тариф».



«Поддерживаю коллег. Я думаю, что эксперты должны провести полный анализ пилотного проекта, только тогда можно говорить о конкретных цифрах и каких-то планах», – сказал депутат Василий Кузнецов.



«Город Пермь сейчас находиться на лучшем положении стоимости проезда в стране. Конечно, необходимо менять подходы, улучшать состояние отрасли, но прежде чем что-то утверждать, следует подойти к работе более тщательно. Это сложный вопрос, требующий строго ориентированных на горожан решений, – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Не нужно форсировать события. У нас еще достаточно времени для проработки, сейчас исполнителю следует обдумать предложения депутатов и на их основе сконструировать конкретный четкий план».



Участники рабочей группы решили продолжить анализ вариантов стоимости проезда. По предложению депутатов к работе будут приглашены эксперты из Пермской торгово-промышленной палаты, Контрольно-счетной палаты и перевозчики.



Напомним, в 2020 году в Перми запланировано внедрение нового тарифного меню, в феврале этого года была создана рабочая группа по его разработке. В течение пяти месяцев были проанализированы опыт других городов, динамика изменения цен на топливо и другие расходные материалы, пожелания пермяков по способам оплаты и длительности проездных абонементов.