Пермяков приглашают принять участие в конкурсе фотографий ТЭК России

13:13 | 18.07.2019

В 2019 году Министерством энергетики Российской Федерации проводится II Всероссийский конкурс фотографий топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России».



Конкурс проводится с целью демонстрации современного состояния и развития топливно-энергетического комплекса и его особенностей, значимости российской промышленности в жизни страны, привлечения внимания к существующим проблемам и поиску их решений, в том числе к проблеме влияния объектов ТЭК на окружающий мир России через искусство фотографии.



Конкурс состоит из следующих номинаций: «Историческая фотография», «Око природы», «Мастер своего дела», «День из жизни», «Инновации», «Быстрее, выше, сильнее», «Редкий кадр», «Юные таланты», «Приз зрительский симпатий».



Полученные в ходе конкурса работы будут включены в банк ТЭК, который будет использоваться при подготовке различных мероприятий социальной и публицистической направленности. Выставка лучших работ, а также награждение победителей и призеров конкурса планируются в рамках проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2-5 октября 2019 года.



Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 июля.



С подробной информацией о конкурсе и технических требованиях к работам, представляемым на конкурс, можно ознакомиться в Положении или на официальном сайте конкурса по ссылке: http://photo-tek.ru/.