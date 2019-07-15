В Перми по нацпроекту уже завершен ремонт 26 дворов

18:50 | 17.07.2019

Благоустройство придомовых территорий ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Виды работ определяют сами жители, представители инициативных групп также участвуют в приемке работ.



Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, в настоящий момент ведутся ремонтные работы еще в 54 дворах в разных районах города, что составляет половину запланированных объемов. Таким образом, по состоянию на середину июля охвачены реализацией программы 80 дворов. Всего же в этом году будут отремонтированы 114 придомовых территорий, объединяющих 210 домов.



В рамках нацпроекта проводится ремонт дворовых проездов, обеспечивается освещение дворовых территорий, устанавливаются скамейки и урны, обустраиваются автомобильные парковки, благоустраиваются тротуары и детские площадки. Также проводится озеленение дворов, устанавливаются пандусы и поручни для маломобильных людей.



В настоящий момент уже закончен ремонт во дворах на улице Солдатова, 5, Комсомольском проспекте, 81, улице Гайвинской, 30, улице Мильчакова, 30, а также на улице Крисанова, 13, улице Академика Веденеева, 86, Курчатова, 4а, улице Пушкина, 116, б, в, улице Таборской, 14, улице Богдана Хмельницкого, 11/2, улице Панфилова, 17 и по другим адресам.



Например, в Ленинском районе, у дома, находящегося по адресу: улица Газеты Звезда, 8 в настоящий момент уже уложено асфальтовое покрытие и обеспечено освещение двора, в планах установить урны и скамейки, а во дворе по адресу: улица Пушкина, 116б помимо асфальтового покрытия и освещения обустроены автомобильная парковка и тротуар, кроме того, обеспечены проезды во дворы.



Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение трех лет, по ходу эксплуатации будут проводиться комиссионные выезды на объекты с привлечением инспекторов общественного контроля.



Проводимые ремонты позволяют сделать городскую среду более комфортной для жителей, а сам проект, как отмечает департамент ЖКХ, - это уникальная возможность комплексного благоустройства дворов.