Пермякам разъясняют правила использования кондиционеров в автобусах

15:44 | 17.07.2019

С 2018 года на городских маршрутах курсируют автобусы марки Volgаbus, оснащенные системой кондиционирования. Всего на линии работают 90 автобусов, которые обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».



В департаменте дорог и транспорта администрации Перми пояснили, что кондиционеры включаются при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше и температуры воздуха на улице от +20 градусов. В случае, если температурный режим в салонах автобусов не соблюдается, обращения можно направить по электронной почте: muppget@permonline.ru, ddit@gorodperm.ru или обратиться на «горячую линию» департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50.



Напомним, что автобусы приобретены в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания пассажиров. Одним из требований к новым автобусам являлось наличие систем кондиционирования.