В Пермском крае второй раз пройдет трейл-забег на Белую гору

15:40 | 17.07.2019

В субботу, 20 июля, в Прикамье второй раз состоится уникальный забег на Белую гору – «White trail», входящий в серию забегов «Беги по краю».



В 2018 году «White trail» прошел в Пермском крае впервые и собрал более 350 любителей бега. В этом году организаторы подготовили для участников беговые маршруты на дистанциях 8, 15, 30 и 50 км, скандинавская ходьба – 8 км и забег для юных участников на дистанции до 1 км, для регистрации на дистанции доступно 700 мест. Каждый участник трейла получит памятную медаль и фирменную бутылочку для воды.



Организаторы отмечают, что место для проведения забега выбрано не случайно. Сочетая знаковость и аутентичность, оно придает мероприятию особый смысл и уникальность. Лесные тропы и заросшие просеки, каменистые подъемы и крутые спуски, холмы и поля, ручьи и броды Тулвинской возвышенности как нельзя лучше подходят для организации настоящего трейла.



Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края. «Являясь мастером спорта международного класса по легкой атлетике, с удовольствием принимаю участие во многих стартах. В прошлом году пробежал 15 км на «White trail». Как руководителю министерства, отвечающего за развитие спорта в Пермском крае, мне приятно видеть, что беговое движение в Перми набирает обороты и становится все более популярным!» — говорит министр физической культуры и спорта Владимир Епанов.



В рамках подготовки к трейл-забегу сегодня, 17 июля, в 18.30 в Центре городской культуры пройдет лекторий для всех, кто хочет узнать подробности и получить ответы на самые распространенные вопросы. Опытные трейл-марафонцы, многократные участники таких забегов, как международный горный марафон «Конжак» и многодневный ультрамарафон «ТрансУрал», расскажут об особенностях подготовки и экипировки.



Найти всю необходимую информацию о порядке регистрации и программе мероприятия можно на сайте: https://russiarunning.com/event/WhiteTrail2019.



«Беги по краю» — серия беговых событий в разных локациях Пермского края, объединенных одной идеей и разными смыслами. В 2019 году это три забега – в Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайковском.