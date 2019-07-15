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15:35 | 17.07.2019
В Чайковском создается коллаборация крупных логистических, экспедиторских и производственных компаний
Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что проект контейнерного терминала использует все конкурентные преимущества края, и именно в той сфере, где в настоящее время ощущается нехватка инвестиционных проектов.
Как пояснил генеральный директор ООО «Квадрат» Андрей Драчев, терминал организуется на территории действующего логистического центра и представляет собой специализированную площадку для перегрузки контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобильный и обратно, а также для приема и отправления полноценных «контейнерных поездов» с требуемой длиной в 71 условный вагон. Сумма инвестиций в проект составит 100 млн рублей. Проект реализуется с привлечением заемных средств (65% – собственные средства компании, 35% – заем). Окончание реализации проекта – 2020 год. Ожидаемая окупаемость – 4-5 лет.
«Регулярные транспортные поезда дадут возможность продукции, направленной на импорт, «перетекать» из портов и погранпереходов вглубь страны, а экспортному грузопотоку облегчат выход на рынки сбыта, – отметил Андрей Драчев. – Контейнерный терминал разместится в южном коридоре Транссибирской магистрали, на стыке сразу нескольких регионов – Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии. Это обеспечит доставку в крупные города близлежащих субъектов РФ». Терминал также позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество производителей и потребителей Приволжского округа с Европой, Казахстаном, Китаем, Монголией и странами Юго-Восточной Азии.
Кроме того, по словам топ-менеджера компании, железнодорожный транспорт составляет конкуренцию автомобильным грузоперевозкам. Например, при отправлении груза из Чайковского в страны Азии «фурой» транспортные расходы составляют порядка 400 тыс. рублей, по железной дороге отправить груз существенно дешевле (порядка 170 тыс. рублей) и быстрее.
Сейчас грузооборот площадки – 2 млн тонн в год. Прогнозируется, что с введением контейнерного терминала этот показатель увеличится более чем на 10%.
Инвестпроект компании «Квадрат» стал третьим проектом, который в 2019 году получил статус приоритетного. Ранее этот статус получили инвестпроект по созданию нового производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии АО «Сибур-Химпром», а также инвестпроект по строительству тепличного комплекса «Пермский» площадью 24 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чусовского городского поселения Пермского края. Общий объем инвестиций в проекты составляет порядка 12 млрд рублей. Проектами будет создано более 400 рабочих мест. Таким образом, по состоянию на середину июля 2019 года в региональном реестре приоритетных проектов уже 24 проекта общей суммой инвестиций около 403,9 млрд рублей.
Отметим, в Пермском крае системно подходят к развитию железнодорожной инфраструктуры. Потребность в этом возникла в связи с перспективой увеличения объемов перевозимых грузов в Березниковско-Соликамском узле. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий Верхнекамья на железной дороге составит 37,8 млн тонн (+43,7% к уровню 2017 года). Увеличатся объемы и автомобильных перевозок. В первую очередь это связано с вводом в эксплуатацию предприятий на севере Пермского края – Усольского калийного комбината и Талицкого горно-обогатительного комбината, а кроме того, со строительством новых рудников на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
В результате реализации транспортных инфраструктурных проектов в регионе повысятся пропускная способность и скорость доставки грузов.
© «Вечерние Ведомости»
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