Пермь: новости дня
19:02 | 16.07.2019
В Перми ремонт дорог по нацпроекту выполняется по графику
Как отметили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Перми ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов, что позволит повысить безопасность дорожного движения и увеличить связность микрорайонов. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.
При выполнении ремонта применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части на ряде объектов идет замена бортовых камней, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения, восстанавливается освещение, обустраиваются искусственные неровности.
Например, в Свердловском районе завершен ремонт на улице Суханова от 1-й Красноармейской до улицы Белинского, здесь отремонтированы проезжая часть и тротуары. Изначально тротуар был обустроен без учета рельефа проезжей части (без поперечных уклонов и продольного профиля), сейчас его привели в соответствие путем установки бортового камня, ремонта парковок. Рядом с деревьями бортовой камень заменен на гранитный в соответствии с действующими стандартами.
Одной из крупных строек является улица Встречная в Индустриальном районе города. На участке от улицы Подлесной до улицы Оверятской уже проложены водопропускные трубы для пропуска сезонных вод, проведен ремонт дорожного покрытия. В настоящий момент ведутся работы по устройству тротуара, готовится основание под установку шумозащитных экранов, которые позволят снизить воздушный шум транспортных потоков.
Улица Бродовское кольцо в Свердловском районе от дороги ТБО до улицы 5-й Радиальной стала лидером прошлогоднего голосования на сайте «Управляем вместе» и была включена в план ремонта 2019 года. Здесь будет обустроено автобусное разворотное кольцо на улице 5-й Радиальной, организованы 7 остановочных пунктов. Площадь ремонта проезжей части составит 15,5 тысячи кв. метров. Сейчас на объекте полностью выполнены работы по уширению проезжей части с 5 до 7 метров. Завершаются разработка грунта, устройство основания дороги и прокладка труб, идет устройство водоотводных канав и водопропускных труб. Ремонт должен быть завершен в сентябре, но подрядчик обещает сдать объект досрочно.
В Кировском районе Перми ведутся работы на улице Адмирала Ушакова на участке от улицы Калинина до улицы 5-й Каховской. На этом объекте завершено устройство тротуара, установлены бордюры, рабочие приступают к укладке асфальтобетона на проезжей части. Кроме того, установлены 13 опор наружного освещения.
На улице Луначарского Ленинского района (участок от улицы Крисанова до улицы Клименко) проведены работы по строительству тротуара, установлены урны, сигнальные столбики, ограждения, начаты работы по фрезерованию проезжей части.
В Дзержинском районе на улице Локомотивной от улицы Энгельса до площади Гайдара подготовлено основание под укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонтируются верхние строения ливневых колодцев. На улице Энгельса от улицы Малкова до улицы Локомотивной ведутся работы по укладке верхнего слоя на тротуаре.
Ведутся работы по отсыпке газонов, установке плитки в газонной части на улице Малкова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Энгельса. Важно отметить, что на многих объектах осталось уложить верхний слой асфальтобетона. При наступлении устойчивых температур подрядчики начнут сдавать объекты. Все работы должны быть завершены к концу октября.
© «Вечерние Ведомости»
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