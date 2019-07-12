В Прикамье почетной грамотой наградили директора краевого Фонда обязательного медицинского страхования

18:50 | 16.07.2019

16 июля губернатор Максим Решетников вручил Почетную грамоту правительства Пермского края директору краевого территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Татьяне Мельниковой.



Глава Прикамья поблагодарил главу фонда за сотрудничество с властями региона, за заботу о жителях и подчеркнул, что за последние два года благодаря ее труду полностью было стабилизировано финансовое положение больниц Прикамья. При этом Максим Решетников заметил, что фонду предстоит еще много работы: «Татьяна Петровна, перед вами совместно с министерством здравоохранения в ближайшие месяцы стоит большая задача – понять, почему главные врачи не всегда справляются с таким потоком средств, почему не набирают новый персонал, почему зарплаты не растут так, как мы ожидаем. Работы много, но, я уверен, у нас с вами все получится».



Отметим, одним из важнейших направлений работы Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края под руководством Татьяны Мельниковой является контроль качества и сроков предоставления медпомощи по обязательному страхованию, а также защита прав застрахованных. За прошлый год сотрудниками фонда было проведено более 20 тыс. медико-экономических повторных экспертиз страховых случаев, а также более 10 тыс. реэкспертиз качества медицинской помощи.



Кроме того, ФОМС регулирует организацию дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации труда, а также приобретение и ремонт медицинского оборудования. За средства фонда в 2018 году в 123 медучреждениях Прикамья в 2018 году было приобретено медицинское оборудование на 120,3 млн рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.



Татьяна Петровна Мельникова была назначена директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Пермском крае в феврале 2017 года. Долгое время трудилась в медицинских учреждениях Перми, курируя экономику и финансы. До 2015 года работала заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2015 до начала 2017 года работала в Москве.