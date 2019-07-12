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Пермь: новости дня


18:50 | 16.07.2019

В Прикамье почетной грамотой наградили директора краевого Фонда обязательного медицинского страхования

16 июля губернатор Максим Решетников вручил Почетную грамоту правительства Пермского края директору краевого территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Татьяне Мельниковой.

Глава Прикамья поблагодарил главу фонда за сотрудничество с властями региона, за заботу о жителях и подчеркнул, что за последние два года благодаря ее труду полностью было стабилизировано финансовое положение больниц Прикамья. При этом Максим Решетников заметил, что фонду предстоит еще много работы: «Татьяна Петровна, перед вами совместно с министерством здравоохранения в ближайшие месяцы стоит большая задача – понять, почему главные врачи не всегда справляются с таким потоком средств, почему не набирают новый персонал, почему зарплаты не растут так, как мы ожидаем. Работы много, но, я уверен, у нас с вами все получится».

Отметим, одним из важнейших направлений работы Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края под руководством Татьяны Мельниковой является контроль качества и сроков предоставления медпомощи по обязательному страхованию, а также защита прав застрахованных. За прошлый год сотрудниками фонда было проведено более 20 тыс. медико-экономических повторных экспертиз страховых случаев, а также более 10 тыс. реэкспертиз качества медицинской помощи.

Кроме того, ФОМС регулирует организацию дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации труда, а также приобретение и ремонт медицинского оборудования. За средства фонда в 2018 году в 123 медучреждениях Прикамья в 2018 году было приобретено медицинское оборудование на 120,3 млн рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Татьяна Петровна Мельникова была назначена директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Пермском крае в феврале 2017 года. Долгое время трудилась в медицинских учреждениях Перми, курируя экономику и финансы. До 2015 года работала заместителем министра здравоохранения Пермского края. С 2015 до начала 2017 года работала в Москве.

© «Вечерние Ведомости»

 


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